Ramos Arizpe sigue siendo el polo industrial estratégico de Coahuila: Alcalde

Ramos Arizpe reafirma su posición como polo industrial estratégico de Coahuila, aseguró el alcalde Tomás Gutiérrez Merino al asistir a la conmemoración del 25 aniversario de la empresa ABB, líder global en soluciones de electrificación, instalada en el Parque Industrial Santa María.

Durante el evento, el edil reconoció la trayectoria y el impacto que ABB ha tenido en el desarrollo económico del municipio y la región Sureste del estado, al fortalecer el crecimiento de la industria manufacturera y generar empleo de calidad.

La planta de ABB en Ramos Arizpe produce equipos de distribución eléctrica que energizan edificios, infraestructura y sectores productivos en todo el mundo. Desde sus instalaciones se desarrolla tecnología clave que garantiza energía segura, eficiente y confiable para aplicaciones industriales y comerciales a nivel internacional.

En su mensaje, Gutiérrez Merino subrayó que el crecimiento sostenido de Ramos Arizpe es resultado del trabajo conjunto entre el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado.

“Hoy Ramos Arizpe se fortalece como líder industrial en México gracias al respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y a la articulación de esfuerzos en todos los ejes de trabajo entre nuestros gobiernos. Seguimos generando las condiciones para que empresas globales sigan confiando, invirtiendo y creciendo en nuestro municipio, consolidando empleos y oportunidades para nuestras familias”, expresó.