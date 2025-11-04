Ramos Arizpe sigue siendo el polo industrial estratégico de Coahuila: Alcalde

Coahuila
/ 4 noviembre 2025
    Ramos Arizpe sigue siendo el polo industrial estratégico de Coahuila: Alcalde
    El alcalde destacó que el crecimiento industrial del municipio es resultado del trabajo coordinado entre los gobiernos estatal y municipal. FOTO: CORTESÍA

El pronunciamiento se dio durante la celebración del 25 aniversario de la empresa ABB, instalada en el Parque Industrial Santa María

Ramos Arizpe reafirma su posición como polo industrial estratégico de Coahuila, aseguró el alcalde Tomás Gutiérrez Merino al asistir a la conmemoración del 25 aniversario de la empresa ABB, líder global en soluciones de electrificación, instalada en el Parque Industrial Santa María.

Durante el evento, el edil reconoció la trayectoria y el impacto que ABB ha tenido en el desarrollo económico del municipio y la región Sureste del estado, al fortalecer el crecimiento de la industria manufacturera y generar empleo de calidad.

La planta de ABB en Ramos Arizpe produce equipos de distribución eléctrica que energizan edificios, infraestructura y sectores productivos en todo el mundo. Desde sus instalaciones se desarrolla tecnología clave que garantiza energía segura, eficiente y confiable para aplicaciones industriales y comerciales a nivel internacional.

En su mensaje, Gutiérrez Merino subrayó que el crecimiento sostenido de Ramos Arizpe es resultado del trabajo conjunto entre el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado.

“Hoy Ramos Arizpe se fortalece como líder industrial en México gracias al respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y a la articulación de esfuerzos en todos los ejes de trabajo entre nuestros gobiernos. Seguimos generando las condiciones para que empresas globales sigan confiando, invirtiendo y creciendo en nuestro municipio, consolidando empleos y oportunidades para nuestras familias”, expresó.

La planta de Ramos Arizpe produce tecnología que garantiza energía segura, eficiente y confiable en todo el mundo, destacó el Alcalde. FOTO: CORTESÍA

Por su parte, Juan Pablo Huerta Urquides, director de Planta ABB Ramos, reiteró el compromiso de la compañía con la comunidad y su confianza en el entorno industrial del municipio.

“Nuestra casa está aquí, en Ramos; en el corazón de una de las regiones manufactureras más importantes de México. Este municipio ha impulsado el desarrollo económico de la región y ha sido ejemplo de innovación y competitividad”, afirmó.

Con esta celebración, ABB reafirma su vínculo con Ramos Arizpe y su papel como referente de innovación tecnológica y productividad en el país.

El alcalde destacó que el liderazgo industrial de Ramos Arizpe se debe a la coordinación entre los sectores público y privado, lo que ha permitido atraer nuevas inversiones, fortalecer la infraestructura y mejorar la calidad de vida de miles de familias coahuilenses.

A 25 años de su llegada, ABB se consolida como un socio estratégico en el desarrollo económico de Coahuila, símbolo de la confianza que las empresas globales depositan en un municipio que sigue marcando la pauta del crecimiento industrial en México y América Latina.

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

