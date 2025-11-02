Disfrutaron más de 26 mil personas del Festival de la Catrina 2025 en Ramos Arizpe

Con una destacada participación ciudadana y un ambiente lleno de tradición, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe clausuró el Festival de la Catrina y la Feria del Tamal y Pan de Pulque 2025, evento que reunió a más de 26 mil asistentes durante el pasado fin de semana en la Plaza de Armas.

Durante tres días, familias locales y visitantes disfrutaron de altares monumentales, gastronomía regional, presentaciones artísticas y actividades culturales que enaltecen una de las tradiciones más emblemáticas de México: el Día de Muertos.

TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe: Familias siguen disfrutando del Festival de la Catrina y Feria del Tamal y Pan de Pulque

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino subrayó la relevancia del festival para fortalecer las raíces mexicanas y fomentar la convivencia familiar:

“Ramos Arizpe honra y conserva sus tradiciones. Agradecemos a todas las familias, instituciones educativas, emprendedores y artistas locales que hicieron de este festival una experiencia inolvidable. Seguiremos trabajando para impulsar espacios que refuercen nuestra identidad y promuevan la unión social; aquí no perdemos nuestras tradiciones”, expresó.

Como parte de la celebración, se destacaron 14 altares de Día de Muertos elaborados por instituciones educativas locales, que se convirtieron en un punto de encuentro para ciudadanos y turistas que recorrieron y apreciaron el talento, creatividad y simbolismo plasmado por estudiantes, docentes y familias.