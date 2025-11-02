Disfrutaron más de 26 mil personas del Festival de la Catrina 2025 en Ramos Arizpe

Coahuila
/ 2 noviembre 2025
    Disfrutaron más de 26 mil personas del Festival de la Catrina 2025 en Ramos Arizpe
    El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que el festival fortalece las raíces mexicanas y fomenta la convivencia familiar. FOTO: CORTESÍA

La celebración incluyó altares monumentales, gastronomía regional, presentaciones artísticas y actividades culturales

Con una destacada participación ciudadana y un ambiente lleno de tradición, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe clausuró el Festival de la Catrina y la Feria del Tamal y Pan de Pulque 2025, evento que reunió a más de 26 mil asistentes durante el pasado fin de semana en la Plaza de Armas.

Durante tres días, familias locales y visitantes disfrutaron de altares monumentales, gastronomía regional, presentaciones artísticas y actividades culturales que enaltecen una de las tradiciones más emblemáticas de México: el Día de Muertos.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino subrayó la relevancia del festival para fortalecer las raíces mexicanas y fomentar la convivencia familiar:

“Ramos Arizpe honra y conserva sus tradiciones. Agradecemos a todas las familias, instituciones educativas, emprendedores y artistas locales que hicieron de este festival una experiencia inolvidable. Seguiremos trabajando para impulsar espacios que refuercen nuestra identidad y promuevan la unión social; aquí no perdemos nuestras tradiciones”, expresó.

Como parte de la celebración, se destacaron 14 altares de Día de Muertos elaborados por instituciones educativas locales, que se convirtieron en un punto de encuentro para ciudadanos y turistas que recorrieron y apreciaron el talento, creatividad y simbolismo plasmado por estudiantes, docentes y familias.

Se realizó el concurso tradicional de catrinas, premiando la creatividad y el espíritu festivo de los participantes. FOTO: CORTESÍA

En la feria gastronómica, los asistentes pudieron disfrutar de 35 expositores de tamales, 15 productores de pan de pulque y más de 30 mujeres emprendedoras, quienes ofrecieron sabores tradicionales y productos artesanales de la región, promoviendo la economía local y la identidad cultural.

El festival permitió promover la economía local y reforzar la identidad cultural de Ramos Arizpe. FOTO: CORTESÍA

Además, la jornada estuvo acompañada de un amplio programa cultural y artístico, impulsado por la Casa de Cultura. Entre las actividades destacaron la presentación del coro infantil-juvenil, las actuaciones del Ballet Folklórico Raíces, ballet clásico y danza moderna, llenando de música, tradición y talento local el escenario principal.

Cabe mencionar que el concurso tradicional de catrinas, realizado el viernes, consolidó el espíritu festivo de la celebración y puso de relieve la creatividad y dedicación de los participantes.

El Gobierno Municipal agradeció la entusiasta participación de la ciudadanía y reiteró su compromiso de continuar promoviendo actividades culturales que fortalezcan el sentido comunitario, preserven las tradiciones y proyecten a Ramos Arizpe como una ciudad viva, unida y orgullosa de sus raíces.

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

