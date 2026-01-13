Ramos Arizpe: Supervisa Alcalde rehabilitación del Camino Real del Valle

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino realizó un recorrido de supervisión por los trabajos de rehabilitación vial del Camino Real del Valle, en el tramo que conecta con la carretera a Los Pinos, una obra que forma parte de la estrategia de desarrollo e infraestructura impulsada en coordinación con el Gobierno del Estado que encabeza Manolo Jiménez Salinas.

Durante la visita, el edil constató el avance de las labores iniciales que actualmente se desarrollan en la zona, entre ellas trabajos de desmonte, nivelación y conformación del terreno, así como la preparación de taludes y la adecuación de la vialidad para su futura ampliación. Estas acciones permitirán sentar las bases para una obra integral que mejore de manera sustancial la movilidad en este importante sector.

El proyecto contempla la ampliación de la circulación vehicular, la construcción de un camellón central y la integración de espacios peatonales iluminados, además de la instalación de un semáforo que permitirá ordenar el tránsito. Con ello se busca generar una conexión más segura, ordenada y accesible entre los distintos sectores aledaños, especialmente para quienes transitan de manera cotidiana entre la carretera a Los Pinos y las colonias del entorno.

El alcalde destacó que esta vialidad es una de las más utilizadas por habitantes de diversas colonias, así como por quienes se desplazan hacia zonas de trabajo, escuelas y comercios, por lo que su rehabilitación representa un beneficio directo para miles de personas.

“Esta obra traerá mayor seguridad vial para las familias y una mejor calidad de vida. Queremos que las personas pasen menos tiempo en el tráfico y más tiempo con sus familias, con trayectos más ágiles y seguros”, expresó Tomás Gutiérrez Merino al dialogar con vecinos y trabajadores de la obra.