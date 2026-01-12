Ramos Arizpe refuerza apoyos ante bajas temperaturas en comunidades rurales

RAMOS ARIZPE, COAH.- Ante las bajas temperaturas que se han registrado en la región, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe continuó este lunes con acciones de apoyo a las distintas comunidades, fortaleciendo la cercanía con la población y la entrega de apoyos esenciales durante la presente temporada invernal.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino encabezó la jornada en la congregación de Cañada Ancha, acompañado por su esposa, Teresita Escalante Contreras, presidenta honoraria del DIF municipal; del secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías; así como de directores de Protección Civil y Bomberos, Desarrollo Rural, Comunas y representantes de la estrategia Mejora Coahuila.

TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe fortalecerá apoyos al deporte durante 2026

Durante la visita, las autoridades entregaron diversos apoyos a las familias del sector como medida preventiva ante las bajas temperaturas, dando continuidad a las acciones que se han desarrollado desde el sábado pasado en otras comunidades del municipio. “El gobierno tiene que estar donde está la gente, escucharla y responderle. No venimos solo a entregar apoyos, venimos a acompañar a las familias y a trabajar junto a ellas”, destacó el alcalde.

La comitiva también se trasladó a la tele secundaria General Eulalio Gutiérrez, donde convivieron con alumnas, alumnos y docentes, escuchando de primera mano sus necesidades y reiterando el compromiso del gobierno municipal con la educación y el bienestar de la niñez.