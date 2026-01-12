Ramos Arizpe refuerza apoyos ante bajas temperaturas en comunidades rurales
Se entregaron apoyos esenciales a familias como medida preventiva ante el frío, dando continuidad a jornadas iniciadas el sábado pasado
RAMOS ARIZPE, COAH.- Ante las bajas temperaturas que se han registrado en la región, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe continuó este lunes con acciones de apoyo a las distintas comunidades, fortaleciendo la cercanía con la población y la entrega de apoyos esenciales durante la presente temporada invernal.
El alcalde Tomás Gutiérrez Merino encabezó la jornada en la congregación de Cañada Ancha, acompañado por su esposa, Teresita Escalante Contreras, presidenta honoraria del DIF municipal; del secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías; así como de directores de Protección Civil y Bomberos, Desarrollo Rural, Comunas y representantes de la estrategia Mejora Coahuila.
Durante la visita, las autoridades entregaron diversos apoyos a las familias del sector como medida preventiva ante las bajas temperaturas, dando continuidad a las acciones que se han desarrollado desde el sábado pasado en otras comunidades del municipio. “El gobierno tiene que estar donde está la gente, escucharla y responderle. No venimos solo a entregar apoyos, venimos a acompañar a las familias y a trabajar junto a ellas”, destacó el alcalde.
La comitiva también se trasladó a la tele secundaria General Eulalio Gutiérrez, donde convivieron con alumnas, alumnos y docentes, escuchando de primera mano sus necesidades y reiterando el compromiso del gobierno municipal con la educación y el bienestar de la niñez.
De manera paralela, la Dirección de Seguridad Pública Municipal implementó acciones preventivas ante el frío en diversas clínicas de la ciudad, incluido el Hospital Ixtlero, así como operativos de vialidad desde la madrugada en distintas arterias. Por su parte, brigadistas de Protección Civil acudieron a la comunidad rural de Los Cedros, replicando las actividades de apoyo invernal y reforzando la atención simultánea en localidades dispersas del municipio.
Estas acciones forman parte de la estrategia municipal de proximidad y prevención, diseñada para garantizar que las familias más vulnerables cuenten con los recursos y acompañamiento necesarios frente a las condiciones climatológicas adversas, reiterando la presencia constante del gobierno en la vida cotidiana de la población.