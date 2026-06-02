Ramos Arizpe: supervisa Tomás Gutiérrez rehabilitación de área recreativa en Urbivilla

RAMOS ARIZPE, COAH.- Como parte de las acciones permanentes de supervisión que se realizan en distintos sectores del municipio, autoridades municipales llevaron a cabo un recorrido por la rehabilitación del área recreativa ubicada en la colonia Urbivilla, con el objetivo de constatar las condiciones del espacio y verificar el avance de los trabajos que actualmente se desarrollan en el lugar. Durante la visita, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que la obra se encuentra en su etapa final, ya que únicamente resta la instalación de los juegos infantiles para que el área cuente con todos los elementos contemplados para la convivencia y recreación de las familias del sector.

Las autoridades municipales reiteraron que el cuidado de los espacios públicos es una responsabilidad compartida entre gobierno y ciudadanía, por lo que la participación activa de las y los habitantes resulta fundamental para mantener en buenas condiciones las áreas destinadas a la convivencia social y al esparcimiento familiar.

El edil destacó la importancia de estos espacios públicos como puntos de encuentro para niñas, niños, jóvenes y familias, por lo que hizo un llamado a las y los vecinos para aprovecharlos de manera responsable y contribuir a su conservación. Asimismo, exhortó a la ciudadanía a reportar oportunamente cualquier situación que afecte la infraestructura, el equipamiento o la tranquilidad en los espacios públicos, con el fin de que las autoridades correspondientes puedan intervenir de manera preventiva y oportuna. Gutiérrez Merino recordó la importancia de mantener una comunicación constante con la Dirección de Seguridad Pública Municipal y utilizar los canales oficiales de reporte cuando se detecten actos de vandalismo, daños al mobiliario urbano o cualquier conducta que afecte el bienestar de la comunidad.

Las autoridades municipales reiteraron que el cuidado de los espacios públicos es una responsabilidad compartida entre gobierno y ciudadanía, por lo que la participación activa de las y los habitantes resulta fundamental para mantener en buenas condiciones las áreas destinadas a la convivencia social y al esparcimiento familiar.

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