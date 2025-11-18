Ramos Arizpe: Vecinos celebran renovación de plazas en Cactus y Hacienda El Refugio
Ciudadanos reconocen trabajos de rehabilitación en distintos sectores de la ciudad
El programa Con Obra Tras Obra, Ramos se Transforma continúa su avance en distintos sectores del municipio con la rehabilitación integral de las plazas Cactus y Hacienda El Refugio, donde las familias ya comienzan a notar cambios visibles en su entorno y han expresado su agradecimiento por los trabajos realizados.
Estas acciones forman parte del paquete de infraestructura impulsado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, con el respaldo del Gobierno del Estado, que en su etapa final del año suma una inversión de 147 millones de pesos en vialidades, salud comunitaria, espacios públicos, alumbrado, servicios hidráulicos y seguridad.
En la colonia Privadas Cactus, la intervención contempla más de 2 mil 100 metros cuadrados de limpieza y deshierbe, instalación de banquetas nuevas, bancas, botes separadores de basura, un módulo de juegos infantiles y una palapa, con una inversión cercana a los 700 mil pesos.
Durante un recorrido por el sector, el vecino David Fuentes, quien se encontraba con su bebé al interior de su vehículo, reconoció el impacto positivo de la obra.
“Sí trae mucho beneficio. Pusieron banqueta nueva y habrá menos contaminación porque antes había mucha hierba. La plaza se ve mejorada, está quedando excelente y más limpia”.
Para él, la rehabilitación también representa una mejora a futuro para su hijo: “Me da gusto porque en los próximos años va a tener un espacio donde jugar y divertirse justo frente a nuestra casa”.
En Hacienda El Refugio, los trabajos avanzan en la instalación de juegos infantiles, luminarias, pintura de cordón cuneta, recuperación de bancas, colocación de botes de basura, plantación de árboles y mantenimiento general, todo con el objetivo de recuperar un punto de convivencia seguro para las familias.
Mauricio Lozano, residente del lugar desde hace cinco años, visitó la plaza junto a sus dos hijas mientras utilizaban los nuevos juegos y destacó su satisfacción con los resultados.
“Quedó muy bonita y se agradece. Es importante que la niñez tenga un lugar para salir de casa y jugar de forma segura, divertirse y no estar encerrados en el celular o la televisión”.
El alcalde Tomás Gutiérrez Merino subrayó que estos proyectos refuerzan la integración social y fortalecen la vida comunitaria al recuperar espacios de uso común. “Cada plaza rehabilitada refleja el trabajo continuo entre vecinos y gobierno. La transformación de Ramos se construye desde cada colonia”, afirmó.
Con estas acciones, el municipio continúa consolidando la mejora de su entorno urbano y atendiendo directamente las necesidades de las familias en sus propios sectores.