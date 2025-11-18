Ramos Arizpe: Vecinos celebran renovación de plazas en Cactus y Hacienda El Refugio

El programa Con Obra Tras Obra, Ramos se Transforma continúa su avance en distintos sectores del municipio con la rehabilitación integral de las plazas Cactus y Hacienda El Refugio, donde las familias ya comienzan a notar cambios visibles en su entorno y han expresado su agradecimiento por los trabajos realizados.

Estas acciones forman parte del paquete de infraestructura impulsado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, con el respaldo del Gobierno del Estado, que en su etapa final del año suma una inversión de 147 millones de pesos en vialidades, salud comunitaria, espacios públicos, alumbrado, servicios hidráulicos y seguridad.

En la colonia Privadas Cactus, la intervención contempla más de 2 mil 100 metros cuadrados de limpieza y deshierbe, instalación de banquetas nuevas, bancas, botes separadores de basura, un módulo de juegos infantiles y una palapa, con una inversión cercana a los 700 mil pesos.

Durante un recorrido por el sector, el vecino David Fuentes, quien se encontraba con su bebé al interior de su vehículo, reconoció el impacto positivo de la obra.