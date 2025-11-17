Ramos Arizpe consolida un año de crecimiento rumbo al Primer Informe de Gobierno

A pocas semanas del Primer Informe de Gobierno de Tomás Gutiérrez Merino, representantes del sector industrial y empresarial coincidieron en que Ramos Arizpe atraviesa uno de los periodos de mayor fortalecimiento económico en los últimos años.

La instalación de nuevas compañías, la generación de empleos y una estrecha colaboración entre gobierno e iniciativa privada han marcado el rumbo del municipio durante este primer año de administración.

TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe reconoce a policías por su desempeño ejemplar en Seguridad Pública

Ramos Arizpe consolidó su liderazgo regional con la llegada de empresas internacionales como Napoleon, HCMF y Julong, además de la expansión y apertura de firmas como Ziemann Holvrieka, BMTS Technology, Imperial Auto, Super Salads y la nueva tienda AlSuper La Encantada. Estas inversiones, señalaron líderes empresariales, han reforzado la confianza en el municipio y generado condiciones favorables para su crecimiento sostenido.

Este dinamismo económico es resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, quienes han mantenido una estrategia conjunta en materia de seguridad, infraestructura, calidad de vida y fomento económico. De acuerdo con empresarios, esta visión compartida ha sido clave para atraer capital y fortalecer los sectores productivos.

En ese sentido, Diego Gándara Cavazos, presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe (AIERA), destacó el desempeño del alcalde ante un entorno global complejo para la manufactura.

“Si bien ha sido un año muy complejo en el tema industrial, en la industria manufacturera por todo el ambiente complejo que se vive, aquí en Ramos Arizpe creo que se han hecho las cosas bien. Tenemos a un alcalde con cercanía hacia la comunidad industrial, que escucha las necesidades de la industria y eso permite que trabajemos de forma ordenada y con buenos resultados; eso permitirá que sigamos siendo una zona pujante en el ámbito industrial”, señaló.

Por su parte, Isidoro García Reyes, presidente en Saltillo de CANIRAC Ramos Arizpe, subrayó el impulso que el municipio ha brindado al sector gastronómico.

TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe avanza en modelo de bienestar impulsando la salud, el transporte y seguridad

“Quiero felicitarlo por todos los programas desarrollados, por el impulso que le ha dado a Ramos Arizpe, y por la sinergia que hemos hecho en el gremio gastronómico”, expresó.

De esta manera, Ramos Arizpe se aproxima a su Primer Informe de Gobierno con un balance positivo, consolidando un año de crecimiento, confianza y desarrollo para las familias de la región.