Ramos Arizpe consolida un año de crecimiento rumbo al Primer Informe de Gobierno

Coahuila
/ 17 noviembre 2025
    Ramos Arizpe consolida un año de crecimiento rumbo al Primer Informe de Gobierno
    El sector industrial reconoce el entorno global complejo, especialmente para la manufactura, pero valora los resultados locales FOTO: CORTESÍA

El municipio atrajo nuevas compañías internacionales, como Napoleon, HCMF y Julong, consolidando su liderazgo regional

A pocas semanas del Primer Informe de Gobierno de Tomás Gutiérrez Merino, representantes del sector industrial y empresarial coincidieron en que Ramos Arizpe atraviesa uno de los periodos de mayor fortalecimiento económico en los últimos años.

La instalación de nuevas compañías, la generación de empleos y una estrecha colaboración entre gobierno e iniciativa privada han marcado el rumbo del municipio durante este primer año de administración.

Ramos Arizpe consolidó su liderazgo regional con la llegada de empresas internacionales como Napoleon, HCMF y Julong, además de la expansión y apertura de firmas como Ziemann Holvrieka, BMTS Technology, Imperial Auto, Super Salads y la nueva tienda AlSuper La Encantada. Estas inversiones, señalaron líderes empresariales, han reforzado la confianza en el municipio y generado condiciones favorables para su crecimiento sostenido.

Este dinamismo económico es resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, quienes han mantenido una estrategia conjunta en materia de seguridad, infraestructura, calidad de vida y fomento económico. De acuerdo con empresarios, esta visión compartida ha sido clave para atraer capital y fortalecer los sectores productivos.

En ese sentido, Diego Gándara Cavazos, presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe (AIERA), destacó el desempeño del alcalde ante un entorno global complejo para la manufactura.

“Si bien ha sido un año muy complejo en el tema industrial, en la industria manufacturera por todo el ambiente complejo que se vive, aquí en Ramos Arizpe creo que se han hecho las cosas bien. Tenemos a un alcalde con cercanía hacia la comunidad industrial, que escucha las necesidades de la industria y eso permite que trabajemos de forma ordenada y con buenos resultados; eso permitirá que sigamos siendo una zona pujante en el ámbito industrial”, señaló.

Por su parte, Isidoro García Reyes, presidente en Saltillo de CANIRAC Ramos Arizpe, subrayó el impulso que el municipio ha brindado al sector gastronómico.

“Quiero felicitarlo por todos los programas desarrollados, por el impulso que le ha dado a Ramos Arizpe, y por la sinergia que hemos hecho en el gremio gastronómico”, expresó.

De esta manera, Ramos Arizpe se aproxima a su Primer Informe de Gobierno con un balance positivo, consolidando un año de crecimiento, confianza y desarrollo para las familias de la región.

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

