‘Ramos atiende’ canaliza 65 reportes diarios de servicios públicos

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    ‘Ramos atiende’ canaliza 65 reportes diarios de servicios públicos
    El chatbot “Ramos Atiende” recibe alrededor de 65 solicitudes ciudadanas cada día. CORTESÍA

La plataforma municipal acumula mil 606 solicitudes concluidas y permite consultar el avance de cada caso mediante un folio

RAMOS ARIZPE, COAH.- El chatbot “Ramos atiende”, habilitado por el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe para recibir solicitudes ciudadanas, registra alrededor de 65 reportes diarios relacionados con servicios públicos y permite dar seguimiento a cada caso mediante un número de folio.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que revisa diariamente el avance de las solicitudes y exhortó a los habitantes a utilizar esta herramienta para comunicar fallas o necesidades detectadas en sus colonias.

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“El chatbot está funcionando muy bien y queremos que la ciudadanía lo siga utilizando. Recibimos alrededor de 65 reportes diarios y yo los reviso todos los días”, señaló.

El Edil pidió a quienes tengan alguna solicitud pendiente de respuesta que la reporten nuevamente para verificar su atención y evitar que quede sin seguimiento.

De acuerdo con el registro municipal, la plataforma acumula mil 606 reportes concluidos en 9 de los principales rubros de atención.

SERVICIOS PÚBLICOS, ENTRE LOS PRINCIPALES REPORTES

Entre las solicitudes recibidas se encuentran reparaciones de luminarias, recolección de basura, trabajos de bacheo, retiro de vehículos abandonados y mantenimiento de parques y jardines.

También se canalizan reportes relacionados con el suministro de agua, transporte público y semáforos fuera de funcionamiento, entre otros servicios.

Gutiérrez Merino señaló que las solicitudes permiten identificar de manera directa las situaciones que requieren atención en cada sector de la ciudad.

$!La plataforma permite adjuntar fotografías y videos para facilitar la identificación de las situaciones.
La plataforma permite adjuntar fotografías y videos para facilitar la identificación de las situaciones. CORTESÍA

“Los reportes nos permiten saber directamente qué está pasando en cada colonia. Lo importante es que ese reporte llegue, se canalice y tenga respuesta”, afirmó.

DISPONIBLE LAS 24 HORAS

“Ramos atiende” funciona las 24 horas, los 365 días del año, mediante WhatsApp en el número 844 451 6276.

La plataforma permite adjuntar fotografías o videos para facilitar la ubicación e identificación de las situaciones reportadas. Una vez registrada la solicitud, el sistema genera un folio que puede utilizarse para consultar su estatus.

El Gobierno Municipal llamó a los habitantes de Ramos Arizpe a guardar el número de atención y recurrir a esta vía para comunicar oportunamente las necesidades relacionadas con los servicios de sus colonias.

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