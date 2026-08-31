Suspenden visitas a campos de lavanda en Los Lirios, Arteaga, por daños a plantas y afectaciones a polinizadores

Las visitas a los campos de lavanda de la Huerta Manzanares, en Los Lirios, Coahuila, fueron suspendidas temporalmente debido a situaciones detectadas durante las últimas visitas que están afectando las plantas y alterando la tranquilidad de las abejas y otros polinizadores. A través de un comunicado difundido en redes sociales, la Huerta Manzanares informó que tomó la decisión con el objetivo de proteger tanto el cultivo como a los polinizadores y el trabajo de quienes se encargan de conservar el espacio.

De acuerdo con el mensaje, durante las visitas recientes se observó que algunas personas han arrancado flores y plantas, además de ingresar sin respetar las indicaciones establecidas para el cuidado del lugar. La situación llevó a suspender temporalmente el acceso del público, aunque no se estableció una fecha para la reapertura. La Huerta Manzanares señaló que los campos de lavanda no representan únicamente un escenario para fotografías, sino que se trata de un cultivo vivo, resultado de meses de trabajo y cuidado.

Además, destacaron la importancia que tiene la lavanda como fuente de alimento para las abejas, cuya actividad contribuye al equilibrio de los ecosistemas y a la polinización. Por ello, señalaron que la decisión de cerrar temporalmente las visitas no fue sencilla, pero consideraron necesario priorizar la protección de las plantas, los polinizadores y las personas que trabajan en el cuidado de la tierra. El comunicado también hizo un llamado a quienes visitan espacios naturales a hacerlo de manera responsable y respetuosa. “Visitar la naturaleza es un privilegio. Respetarla es una responsabilidad”, señala el mensaje difundido por redes. ESPERAN VOLVER A RECIBIR A VISITANTES Los responsables del sitio indicaron que esperan poder volver a compartir los campos de lavanda con el público una vez que las condiciones lo permitan. Sin embargo, por el momento no se informó cuándo podrían reanudarse las visitas, ni cuáles serán las condiciones específicas para el acceso al reabrir el espacio.

La Huerta Manzanares agradeció finalmente la comprensión de las personas que han acudido al lugar con respeto y consideración hacia las plantas y el entorno. La suspensión ocurre durante la temporada de floración, que atrae a visitantes interesados en conocer y fotografiar los campos de lavanda en Los Lirios.