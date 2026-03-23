Reabrirán Sala de Seminarios ‘Emilio J. Talamás’ de la UAdeC tras nueve meses de rehabilitación

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Coahuila
/ 23 marzo 2026
    Reabrirán Sala de Seminarios ‘Emilio J. Talamás’ de la UAdeC tras nueve meses de rehabilitación
    La Sala de Seminarios “Emilio J. Talamás” será reinaugurada tras nueve meses de trabajos de rehabilitación en la UADEC. ARCHIVO

El espacio será reinaugurado el jueves 26 de marzo con actividades en la Universidad Autónoma de Coahuila

La Sala de Seminarios “Emilio J. Talamás”, ubicada en la unidad Camporredondo de la UAdeC será reinaugurada el próximo jueves 26 de marzo a las 17:00 horas, luego de permanecer inhabilitada durante nueve meses por trabajos de rehabilitación, informó el rector de la máxima casa de estudios, Octavio Pimentel.

La obra representó una inversión cercana a los 6 millones de pesos provenientes de recursos propios de la institución, con el objetivo de recuperar uno de los espacios más utilizados para actividades universitarias.

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Los trabajos, según se informó al inicio de la remodelación, incluyeron la restauración de la duela, sustitución de alfombras, instalación de nuevas persianas y mejoras en accesos. También se rehabilitó la escalinata principal, se dio mantenimiento al sistema de aire acondicionado y se reforzaron ducterías.

En materia eléctrica, se modernizó el sistema con cambio de luminarias, contactos e interruptores, además de la adecuación de circuitos. Los sanitarios fueron renovados en su totalidad.

El rector destacó que la rehabilitación permitirá devolver funcionalidad al espacio, que alberga de forma constante actividades académicas y culturales.

“Se hizo un buen ejercicio, se gastaron alrededor de 6 millones de pesos con recursos propios de la universidad y pues ya se entrega a la ciudadanía después de casi 9 meses”, señaló.

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La reapertura estará acompañada de dos eventos universitarios, uno de ellos será la presentación del libro Mujeres universitarias escriben sobre universitarias, en su tercera edición, y la entrega del reconocimiento a la Mujer Universitaria.

Pimentel indicó que ambos actos se eligieron como parte de la reinauguración por su relevancia en la comunidad universitaria, donde más de la mitad del padrón está conformado por mujeres.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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