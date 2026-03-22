Convocan en Saltillo a jornada por la Visibilidad Trans

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Saltillo
/ 22 marzo 2026
    Convocan en Saltillo a jornada por la Visibilidad Trans
    Uno de los objetivos del encuentro, es la generación de consciencia para derrumbar estigmas y prejuicios. CORTESÍA

El colectivo Hombres XX realizará actividades informativas, culturales y de expresión en la Plaza Nueva Tlaxcala

En el marco del Día Internacional de la Visibilidad Trans, el colectivo Hombres XX anunció una jornada comunitaria en Saltillo con actividades informativas, culturales y de expresión, bajo el lema “La visibilidad sin derechos no es suficiente”.

El evento se llevará a cabo el martes 31 de marzo a las 17:00 horas en la Plaza Nueva Tlaxcala, como un espacio de encuentro para personas trans, sus familias, aliados y la ciudadanía en general.

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De acuerdo con el colectivo, la jornada busca dignificar las existencias trans, combatir la desinformación y visibilizar el acceso a derechos fundamentales como salud, educación, trabajo y justicia.

ACOMPAÑAMIENTO Y MEMORIA

La agenda contempla distintas estaciones diseñadas para generar diálogo y derribar estigmas.

En el eje de acompañamiento familiar, se instalará una mesa informativa dirigida a madres y padres de personas trans, con orientación sobre redes de apoyo como “Transfamilias”.

En materia de salud sexual y reproductiva, se abordará de forma abierta el tema del aborto en hombres trans y personas de identidades diversas, incluyendo hombres vulvovaginales.

También se incluirá el espacio de Cultura y Memoria, con el “Tendedero de cuerpos transmasculinos”, una exposición visual para cuestionar estereotipos, así como una mampara histórica que reconoce las contribuciones de personas trans.

Además, se habilitará un espacio de expresión ciudadana con micrófono abierto para compartir experiencias y reflexiones en un entorno seguro.

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CINE Y NARRATIVAS MÁS ALLÁ DE LA VISIBILIDAD

Como parte del cierre, se proyectarán cortometrajes independientes en Casa Tiyahui, creados por integrantes del colectivo, con el objetivo de contar historias desde la propia comunidad y contrarrestar narrativas externas.

El colectivo enfatizó que la visibilidad no debe limitarse a lo simbólico.

“La invisibilidad mata, excluye y borra. Hablar de visibilidad trans es hablar de acceso a derechos. Generar espacios públicos es una forma de resistencia y de construcción social”, señalaron.

Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía de Saltillo a sumarse, informarse y cuestionar prejuicios, como parte de una responsabilidad colectiva para garantizar espacios dignos para todas las personas.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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