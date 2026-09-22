Reacomodan mandos en Torreón; salen titulares del IMPLAN y Junta Municipal de Reclutamiento

TORREÓN, COAH.- La estructura del Gobierno Municipal de Torreón atraviesa por una nueva fase de ajustes internos tras confirmarse la salida de Eduardo Terrazas Ramos de la dirección del Instituto Municipal de Planeación y Competitividad (IMPLAN), movimiento al que se suma la información en torno a la baja de Gerardo Viesca Sánchez en la Junta Municipal de Reclutamiento. Terrazas Ramos, quien había asumido la conducción del IMPLAN en agosto de 2025 tras su paso por la Contraloría Municipal y con una trayectoria previa al frente de la operación de SIMAS, deja el cargo encargado de definir las estrategias de desarrollo urbano y competitividad de la ciudad.

Con este movimiento, la administración municipal deberá definir a la persona que tomará las riendas del instituto para dar continuidad a los proyectos prioritarios de infraestructura regional. Por su parte, la salida de Gerardo Viesca Sánchez —nombrado en enero de 2025 para encabezar la Junta Municipal de Reclutamiento y coordinar los trámites del Servicio Militar Nacional para jóvenes y remisos— incrementa la lista de modificaciones recientes en distintas áreas clave del Ayuntamiento. Estas bajas recientes forman parte de un escenario más amplio de sustituciones, renuncias y adecuaciones organizacionales que se han registrado en el transcurso de la administración. El panorama de cambios incluye áreas jurídicas, operativas y de comunicación: Área jurídica: La Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, que lideraba Eder Jesús Farías Cedillo, dio paso a una nueva Consejería Jurídica bajo la titularidad del exfiscal Gerardo Márquez Guevara.

Operación y desarrollo: José Ignacio Máynez Varela relevó a Gustavo Muñoz López en la Dirección General de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, mientras que David Gerardo Fernández Hernández asumió el Sistema Integral de Mantenimiento Vial en sustitución de Víctor Navarro Arratia. Comunicación y Servicios: Alejandra Fonseca asumió la titularidad de Comunicación Social en lugar de Yohan Uribe Jiménez. Asimismo, en el ámbito financiero y operativo, se registró la renuncia de Roberto Escalante González a la gerencia general de SIMAS Torreón en julio, tras reportarse pasivos millonarios al cierre del primer semestre. Catastro, Justicia y Contraloría: Durante el mes de septiembre, Evelyn Berenice Hernández Tovar relevó a Arturo Novelo Gurza en la Unidad Catastral Municipal, y Carlos de Lara McGrath asumió la dirección general del Centro de Justicia Municipal en lugar de Martha Rodríguez Romero. A esto se sumó la reciente salida de Óscar Gerardo Luján Fernández de la Contraloría Municipal, anunciada por el alcalde como parte de las revisiones internas. Con la incorporación de Eduardo Terrazas Ramos y Gerardo Viesca Sánchez al listado, el Ayuntamiento de Torreón continúa perfilando una etapa de transformación en sus mandos medios y superiores, quedando pendiente la definición oficial de los perfiles que asumirán estas carteras estratégicas.

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