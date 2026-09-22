Reacomodan mandos en Torreón; salen titulares del IMPLAN y Junta Municipal de Reclutamiento

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Reacomodan mandos en Torreón; salen titulares del IMPLAN y Junta Municipal de Reclutamiento
    Eduardo Terrazas Ramos dejó la dirección del IMPLAN de Torreón. SANDRA GÓMEZ

El Ayuntamiento de Torreón suma nuevas bajas y relevos en áreas estratégicas durante una etapa de ajustes internos

TORREÓN, COAH.- La estructura del Gobierno Municipal de Torreón atraviesa por una nueva fase de ajustes internos tras confirmarse la salida de Eduardo Terrazas Ramos de la dirección del Instituto Municipal de Planeación y Competitividad (IMPLAN), movimiento al que se suma la información en torno a la baja de Gerardo Viesca Sánchez en la Junta Municipal de Reclutamiento.

Terrazas Ramos, quien había asumido la conducción del IMPLAN en agosto de 2025 tras su paso por la Contraloría Municipal y con una trayectoria previa al frente de la operación de SIMAS, deja el cargo encargado de definir las estrategias de desarrollo urbano y competitividad de la ciudad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/proponen-vecinos-de-saltillo-crear-comites-coloniales-y-alertas-automatizadas-ante-cortes-de-agua-FB23663897

Con este movimiento, la administración municipal deberá definir a la persona que tomará las riendas del instituto para dar continuidad a los proyectos prioritarios de infraestructura regional.

Por su parte, la salida de Gerardo Viesca Sánchez —nombrado en enero de 2025 para encabezar la Junta Municipal de Reclutamiento y coordinar los trámites del Servicio Militar Nacional para jóvenes y remisos— incrementa la lista de modificaciones recientes en distintas áreas clave del Ayuntamiento.

Estas bajas recientes forman parte de un escenario más amplio de sustituciones, renuncias y adecuaciones organizacionales que se han registrado en el transcurso de la administración.

El panorama de cambios incluye áreas jurídicas, operativas y de comunicación:

Área jurídica: La Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, que lideraba Eder Jesús Farías Cedillo, dio paso a una nueva Consejería Jurídica bajo la titularidad del exfiscal Gerardo Márquez Guevara.

$!Gerardo Viesca Sánchez salió de la Junta Municipal de Reclutamiento.
Gerardo Viesca Sánchez salió de la Junta Municipal de Reclutamiento. SANDRA GÓMEZ

Operación y desarrollo: José Ignacio Máynez Varela relevó a Gustavo Muñoz López en la Dirección General de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, mientras que David Gerardo Fernández Hernández asumió el Sistema Integral de Mantenimiento Vial en sustitución de Víctor Navarro Arratia.

Comunicación y Servicios: Alejandra Fonseca asumió la titularidad de Comunicación Social en lugar de Yohan Uribe Jiménez. Asimismo, en el ámbito financiero y operativo, se registró la renuncia de Roberto Escalante González a la gerencia general de SIMAS Torreón en julio, tras reportarse pasivos millonarios al cierre del primer semestre.

Catastro, Justicia y Contraloría: Durante el mes de septiembre, Evelyn Berenice Hernández Tovar relevó a Arturo Novelo Gurza en la Unidad Catastral Municipal, y Carlos de Lara McGrath asumió la dirección general del Centro de Justicia Municipal en lugar de Martha Rodríguez Romero. A esto se sumó la reciente salida de Óscar Gerardo Luján Fernández de la Contraloría Municipal, anunciada por el alcalde como parte de las revisiones internas.

Con la incorporación de Eduardo Terrazas Ramos y Gerardo Viesca Sánchez al listado, el Ayuntamiento de Torreón continúa perfilando una etapa de transformación en sus mandos medios y superiores, quedando pendiente la definición oficial de los perfiles que asumirán estas carteras estratégicas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


NOMBRAMIENTOS

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Sin daño colateral para Slim

Sin daño colateral para Slim
true

AHMSA: ¿Esta vez sí se va a subastar?
true

POLITICÓN: Morena Coahuila arrancará ¡otra vez! en desventaja electoral por retraso en candidaturas
Personal médico realizó durante más de una hora maniobras de reanimación para intentar salvar a la paciente.

Muere joven madre tras dar a luz en el Hospital General de Saltillo; investigan el caso

Algunas instituciones plantean mantener los celulares como herramientas educativas, siempre que se utilicen de manera responsable.

Ante regulación federal, UAdeC y CBTis fomentarán uso responsable del celular en aulas
Los clubes de segunda división han realizado protestas para exigir nuevamente la posibilidad de competir por un lugar en la Liga MX.

Ascenso y descenso en Liga MX: Senado prepara reforma para restituirlo
Donald Trump acusó a México de ser el “epicentro de la violencia de los cárteles” durante su discurso ante la ONU.

Trump afirma ante la ONU que México es el “epicentro de la violencia de los cárteles”
Argumentó que el país estaba inmerso en una “carrera frenética” hacia el desarrollo de una bomba nuclear antes de su intervención.

Trump pide a los líderes mundiales a unirse a EU para aislar a Irán, en su discurso de la ONU