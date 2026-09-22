Proponen vecinos de Saltillo crear comités coloniales y alertas automatizadas ante cortes de agua

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    Proponen vecinos de Saltillo crear comités coloniales y alertas automatizadas ante cortes de agua
    Representantes de la Organización de Vecinas y Vecinos de Saltillo y directivos de Agsal encabezaron la segunda mesa técnica de trabajo sobre la gestión del agua. REDES SOCIALES

Durante la segunda mesa técnica con directivos de Agsal, la agrupación ciudadana planteó transitación hacia una gestión preventiva del servicio

Para evitar que las colonias se queden sin agua de un momento a otro y sin aviso previo, la Organización de Vecinas y Vecinos de Saltillo sostuvo su segunda mesa técnica de trabajo con Aguas de Saltillo (Agsal). En el encuentro, la agrupación planteó conformar Comités del Agua por sector e implementar un sistema de alertas automatizadas antes de que ocurran cortes o bajones de presión.

Según dio a conocer la propia organización ciudadana, la reunión buscó dar seguimiento a la propuesta de Política Pública para la Continuidad del Servicio y la Gestión Integral del Agua, iniciativa respaldada en el dossier “Saltillo frente a la realidad” presentado ante el Ayuntamiento local.

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En la reunión participaron el director general de Agsal, Iván José Vicente García, además de funcionarios del Implan, del Consejo Cívico y de la Dirección de Obras Públicas Municipal. Durante el diálogo, la empresa expuso el panorama operativo del sistema hídrico e informó que la red actual atiende a una población cercana a los 1.066 millones de habitantes en un entorno semidesértico.

Según informaron, la región afronta un crecimiento poblacional de casi el 2 por ciento anual y periodos prolongados de sequía, por lo que el suministro depende de tres acuíferos (Saltillo-Ramos Arizpe, Cañón de Derramadero y Saltillo Sur), seis zonas de captación, 108 pozos, 110 tanques y 3,046 kilómetros de red.

Ante este escenario, representantes de sectores como Fraccionamiento Álamo, Pinos 2, Cumbres, Los Ángeles y La Salle insistieron en garantizar la continuidad del servicio durante las fallas de energía eléctrica.

$!Integrantes de la agrupación ciudadana e interlocutores institucionales recorrieron las instalaciones del Centro de Control Operativo de Aguas de Saltillo.
Integrantes de la agrupación ciudadana e interlocutores institucionales recorrieron las instalaciones del Centro de Control Operativo de Aguas de Saltillo. REDES SOCIALES

Para ello, sugirieron contar con plantas de respaldo y fuentes alternativas de luz, además de arrancar la prueba piloto de los Comités del Agua para que las colonias mantengan un enlace directo con Agsal.

Este canal permitirá reportar de forma inmediata fallas en la red, dar seguimiento a la presencia de fugas y coordinar oportunamente la distribución de agua a través de pipas cuando se presenten contingencias en los sectores.

$!Voceros de la organización vecinal offered declaraciones a medios de comunicación al término del encuentro con la empresa paramunicipal.
Voceros de la organización vecinal offered declaraciones a medios de comunicación al término del encuentro con la empresa paramunicipal. REDES SOCIALES

Respecto a las pérdidas en las tuberías, la paramunicipal comentó que utiliza herramientas tecnológicas como geolocalización, imágenes satelitales, gas trazador y el trabajo especializado de los perros rastreadores “Manchas” y “Rex”, con los que han localizado alrededor de 1,700 fugas.

Por su parte, la agrupación vecinal enfatizó que continuará impulsando propuestas enfocadas en la captación de agua de lluvia, la protección de las zonas de recarga en los arroyos de la ciudad y el desahogo del sistema de drenaje sanitario, con el fin de evitar colapsos durante las temporadas de lluvias intensas en la capital coahuilense.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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