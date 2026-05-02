Reactivan bomba 99 del Simas; se normaliza el abasto de agua en sector oriente de Torreón
Suspensión del servicio obligó a Simas a repartir el preciado líquido a través de pipas
TORREÓN, COAH.- Tras concluir las labores de mantenimiento, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón confirmó este sábado que la bomba número 99 ya se encuentra operando con normalidad. Con esta reactivación, se restablece el flujo de agua potable en colonias como Villas Universidad, Joyas del Desierto, Joyas del Bosque, Villas del Bosque, Viñedos de la Joya y Rincón de la Joya.
Roberto Escalante González, director general del organismo, detalló que el equipo técnico llevó a cabo un mantenimiento correctivo integral para solucionar la falla.
El funcionario subrayó que el servicio comenzó a regularizarse durante el transcurso de este sábado en todos los sectores habitacionales mencionados.
“El personal trabajó de manera intensiva en las reparaciones con el objetivo de reducir al máximo el tiempo de afectación para los vecinos de esta zona”, explicó el directivo.
Durante el periodo en que la bomba permaneció fuera de servicio, el Simas implementó un operativo emergente de distribución mediante pipas, permitiendo que los usuarios pudieran cubrir sus necesidades básicas de higiene y consumo doméstico mientras finalizaban las maniobras técnicas.
Finalmente, el organismo operador recordó a la ciudadanía que se mantienen abiertos sus canales de atención para cualquier reporte relacionado con el suministro o el drenaje: WhatsApp: 870 171 41 97, Call Center: 871 690 95 95 o a través de la página de facebook: SIMAS TORREÓN.