Reafirma Ramos Arizpe compromiso con servicios públicos más eficientes en 2026

El Gobierno Municipal reiteró su compromiso de fortalecer los servicios públicos durante el 2026, con la meta de mantener a Ramos Arizpe como una ciudad más limpia, iluminada, ordenada y segura para las familias, a partir de los avances alcanzados durante el año anterior en alumbrado público, recolección de basura, mantenimiento urbano y programas de empleo temporal.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que la mejora de los servicios públicos es una labor permanente que incide de manera directa en la vida cotidiana de la población.

TE PUEDE INTERESAR: Llama Tomás Gutiérrez a cumplir con el pago del Predial 2026 en Ramos Arizpe

“Una ciudad bien iluminada, limpia y atendida genera seguridad, orden y bienestar. En Ramos Arizpe no vamos a aflojar el paso; por el contrario, vamos a redoblar esfuerzos para que estos servicios lleguen a todas las colonias y comunidades”, expresó.

Durante 2025, el municipio avanzó en la modernización del alumbrado público mediante la atención constante a reportes ciudadanos, el mantenimiento de la infraestructura eléctrica y la sustitución gradual de luminarias por tecnología LED, lo que ha permitido mejorar la visibilidad nocturna, la movilidad y la percepción de seguridad, tanto en zonas urbanas como rurales.