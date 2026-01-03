Reafirma Ramos Arizpe compromiso con servicios públicos más eficientes en 2026

Coahuila
/ 3 enero 2026
    Reafirma Ramos Arizpe compromiso con servicios públicos más eficientes en 2026
    El alcalde Tomás Gutiérrez Merino afirmó que la mejora de los servicios públicos es una tarea permanente. FOTO: CORTESÍA

Los avances logrados en 2025 servirán como base para redoblar esfuerzos en el próximo año

El Gobierno Municipal reiteró su compromiso de fortalecer los servicios públicos durante el 2026, con la meta de mantener a Ramos Arizpe como una ciudad más limpia, iluminada, ordenada y segura para las familias, a partir de los avances alcanzados durante el año anterior en alumbrado público, recolección de basura, mantenimiento urbano y programas de empleo temporal.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que la mejora de los servicios públicos es una labor permanente que incide de manera directa en la vida cotidiana de la población.

“Una ciudad bien iluminada, limpia y atendida genera seguridad, orden y bienestar. En Ramos Arizpe no vamos a aflojar el paso; por el contrario, vamos a redoblar esfuerzos para que estos servicios lleguen a todas las colonias y comunidades”, expresó.

Durante 2025, el municipio avanzó en la modernización del alumbrado público mediante la atención constante a reportes ciudadanos, el mantenimiento de la infraestructura eléctrica y la sustitución gradual de luminarias por tecnología LED, lo que ha permitido mejorar la visibilidad nocturna, la movilidad y la percepción de seguridad, tanto en zonas urbanas como rurales.

La modernización del alumbrado público ha mejorado la visibilidad nocturna y la percepción de seguridad, detalló el Alcalde. FOTO: CORTESÍA

De manera paralela, las acciones permanentes de limpieza, mantenimiento de bulevares y embellecimiento urbano contribuyeron a mejorar la imagen de la ciudad, reforzar la seguridad vial y ofrecer espacios públicos más dignos. Estas labores diarias incluyen barrido, pintura, poda y rehabilitación de camellones, especialmente en vialidades de mayor flujo.

En cuanto a la recolección de basura, el Gobierno Municipal consolidó un servicio más eficiente y con mayor cobertura, que hoy llega de forma regular tanto a colonias como a comunidades rurales que antes no contaban con este apoyo. La incorporación de nuevas unidades, una barredora y el uso de tecnología para la supervisión de rutas han permitido reducir riesgos sanitarios y ambientales.

El alcalde destacó que el fortalecimiento de los servicios públicos tiene un impacto directo en la salud, el entorno urbano y la tranquilidad de las familias.

“Cuando mejoramos los servicios públicos, cuidamos la salud de la gente, el medio ambiente y la seguridad de nuestros barrios. Eso es gobernar con responsabilidad y cercanía”, concluyó.

