Llama Tomás Gutiérrez a cumplir con el pago del Predial 2026 en Ramos Arizpe

Coahuila
/ 2 enero 2026
    Llama Tomás Gutiérrez a cumplir con el pago del Predial 2026 en Ramos Arizpe
    El Predial 2026 ofrece descuentos del 15 % en enero, 10 % en febrero y 5 % en marzo para predios urbanos y rústicos. FOTO: CORTESÍA

El Gobierno Municipal invitó a la ciudadanía a cumplir con sus contribuciones al inicio del año

Como parte del arranque del año y en un ejercicio de responsabilidad cívica, el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, acudió a realizar el pago del Impuesto Predial 2026 y la anualidad de la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS), al tiempo que invitó a la ciudadanía a cumplir con sus contribuciones durante los primeros meses del año y aprovechar los beneficios vigentes.

El Presidente Municipal destacó que el pago oportuno de impuestos y servicios fortalece las finanzas del municipio y permite seguir impulsando obras, servicios públicos e inversiones que se reflejan directamente en una mejor calidad de vida para las familias de Ramos Arizpe.

TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe fortalece alumbrado público como eje de seguridad y calidad de vida

En este contexto, el Gobierno Municipal recordó que del 1 de enero al 31 de marzo de 2026 los recargos en impuestos municipales se reducen a solo un peso, lo que representa una oportunidad para que las y los contribuyentes regularicen sus adeudos sin afectar su economía.

Asimismo, se informó que el Predial 2026 cuenta con atractivos descuentos para quienes realicen su pago anticipado. Durante enero se aplica un 15 por ciento de descuento; en febrero, el 10 por ciento; y en marzo, el 5 por ciento, beneficios válidos para predios urbanos y rústicos. En el caso de los predios comerciales e industriales, se otorgará un 5 por ciento de descuento durante enero y febrero.

$!Del 1 de enero al 31 de marzo de 2026, los recargos en impuestos municipales se reducen a solo un peso.
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2026, los recargos en impuestos municipales se reducen a solo un peso. FOTO: CORTESÍA

Como incentivo adicional, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe recordó la realización del sorteo “Participa y Gana Pagando tu Predial 2026”, mediante el cual se repartirán 400 mil pesos en premios entre las y los contribuyentes que realicen su pago durante los meses de enero, febrero y marzo.

TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe buscará fortalecer su liderazgo industrial en 2026

La mecánica del sorteo contempla la asignación de un boleto por cada clave catastral, con el que se podrá participar en tres diferentes etapas: un sorteo de 200 mil pesos para quienes paguen en enero; uno de 130 mil pesos para quienes cumplan en febrero; y uno más de 70 mil pesos para quienes realicen su pago en marzo. Además, se informó que en cada sorteo se incluirá a las y los contribuyentes que hayan participado en meses anteriores sin resultar ganadores, como una forma de reconocer el cumplimiento puntual y la responsabilidad ciudadana.

El Gobierno Municipal reiteró el llamado a la población para aprovechar los descuentos, facilidades y estímulos vigentes, y contribuir así al fortalecimiento de las finanzas públicas y al desarrollo de Ramos Arizpe.

Temas


Contribuyentes
Predial

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
¿En buenas manos?

¿En buenas manos?
true

Vaticinan desaparición del PRI para el 2027
true

POLITICÓN: Coaliciones a contrarreloj en Coahuila; PAN y Morena se enredan en negociaciones
Pablo Jared Vallejo Adame desapareció en julio de 2024 cuando se dirigía a su trabajo en Torreón.

Cerró Coahuila 2025 con un desaparecido por semana, Durango duplica cifra
Hubo cinco denuncias derivadas del accidente ocurrido el 30 de diciembre en la colonia Panteones, donde 10 personas resultaron lesionadas.

Ingresan al penal a chofer de la ruta 7A que se atravesó al tren en Saltillo
Espero que los teléfonos tontos nos libren a todos de las notificaciones constantes.

¿Cómo será la vida en 2026? Aquí te dejamos 10 predicciones
Planes. Villamagia vive sus últimos días en la Plaza de Armas de Saltillo, con actividades culturales y escenarios ideales para despedir la temporada navideña.

¿Qué hacer en Saltillo? Estrenos en cine de ‘La Empleada’ y ‘Song Sung Blue’, tributo a Zoé y los últimos días de Villamagia
Allegra Reyes fue convocada a la preselección nacional U-15 tras un proceso constante de formación.

Proceso, constancia y Selección: Saltillense Allegra Reyes destaca en el basquetbol nacional