Llama Tomás Gutiérrez a cumplir con el pago del Predial 2026 en Ramos Arizpe

Como parte del arranque del año y en un ejercicio de responsabilidad cívica, el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, acudió a realizar el pago del Impuesto Predial 2026 y la anualidad de la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS), al tiempo que invitó a la ciudadanía a cumplir con sus contribuciones durante los primeros meses del año y aprovechar los beneficios vigentes.

El Presidente Municipal destacó que el pago oportuno de impuestos y servicios fortalece las finanzas del municipio y permite seguir impulsando obras, servicios públicos e inversiones que se reflejan directamente en una mejor calidad de vida para las familias de Ramos Arizpe.

En este contexto, el Gobierno Municipal recordó que del 1 de enero al 31 de marzo de 2026 los recargos en impuestos municipales se reducen a solo un peso, lo que representa una oportunidad para que las y los contribuyentes regularicen sus adeudos sin afectar su economía.

Asimismo, se informó que el Predial 2026 cuenta con atractivos descuentos para quienes realicen su pago anticipado. Durante enero se aplica un 15 por ciento de descuento; en febrero, el 10 por ciento; y en marzo, el 5 por ciento, beneficios válidos para predios urbanos y rústicos. En el caso de los predios comerciales e industriales, se otorgará un 5 por ciento de descuento durante enero y febrero.