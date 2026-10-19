Realizan jornada contra el cáncer de mama y cervicouterino en Frontera, Coahuila

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    Realizan jornada contra el cáncer de mama y cervicouterino en Frontera, Coahuila
    La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú encabezó las actividades, enfocadas en acercar servicios médicos gratuitos a las mujeres del municipio. LIDIET MEXICANO

Se programaron 200 mastografías para facilitar la detección temprana del cáncer de mama

FRONTERA, COAH.- Con la programación de 200 mastografías, más de 70 pruebas de Papanicolaou y citología, además de la entrega de prótesis mamarias, se realizó en Frontera una jornada de prevención y detección oportuna del cáncer de mama y cervicouterino.

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú encabezó las actividades este 19 de octubre, con el propósito de acercar servicios médicos gratuitos a las mujeres del municipio y facilitar el acceso a estudios que permitan detectar a tiempo posibles enfermedades.

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Durante la jornada también se entregaron prótesis mamarias y brasieres especializados a mujeres fronterenses que han enfrentado el cáncer, como parte del apoyo para mejorar su calidad de vida y recordarles que no están solas en este proceso.

Pérez Cantú agradeció al gobernador Manolo Jiménez Salinas, al DIF Coahuila y a su presidenta honoraria, Liliana Salinas, por el respaldo brindado, así como al Club Rotario de Monclova, Tecnología Especializada Ambiental, Gas Total y Combu Gas por sumarse a esta causa.

$!La jornada buscó fomentar la prevención y el cuidado de la salud, mediante revisiones periódicas y estudios oportunos.
La jornada buscó fomentar la prevención y el cuidado de la salud, mediante revisiones periódicas y estudios oportunos. LIDIET MEXICANO

“Cuidarnos es una prioridad. Hagamos de la prevención un hábito de vida”, expresó la alcaldesa al invitar a las mujeres a realizarse revisiones periódicas y no dejar de lado su salud.

En las actividades participaron representantes del DIF Frontera, la Instancia de la Mujer, Salud Municipal, la Jurisdicción Sanitaria Cuarta y el DIF Coahuila, además de integrantes del sector privado que colaboraron para acercar estos servicios a las mujeres del municipio.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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