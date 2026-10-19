Realizan jornada contra el cáncer de mama y cervicouterino en Frontera, Coahuila

FRONTERA, COAH.- Con la programación de 200 mastografías, más de 70 pruebas de Papanicolaou y citología, además de la entrega de prótesis mamarias, se realizó en Frontera una jornada de prevención y detección oportuna del cáncer de mama y cervicouterino. La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú encabezó las actividades este 19 de octubre, con el propósito de acercar servicios médicos gratuitos a las mujeres del municipio y facilitar el acceso a estudios que permitan detectar a tiempo posibles enfermedades.

Durante la jornada también se entregaron prótesis mamarias y brasieres especializados a mujeres fronterenses que han enfrentado el cáncer, como parte del apoyo para mejorar su calidad de vida y recordarles que no están solas en este proceso. Pérez Cantú agradeció al gobernador Manolo Jiménez Salinas, al DIF Coahuila y a su presidenta honoraria, Liliana Salinas, por el respaldo brindado, así como al Club Rotario de Monclova, Tecnología Especializada Ambiental, Gas Total y Combu Gas por sumarse a esta causa.

“Cuidarnos es una prioridad. Hagamos de la prevención un hábito de vida”, expresó la alcaldesa al invitar a las mujeres a realizarse revisiones periódicas y no dejar de lado su salud. En las actividades participaron representantes del DIF Frontera, la Instancia de la Mujer, Salud Municipal, la Jurisdicción Sanitaria Cuarta y el DIF Coahuila, además de integrantes del sector privado que colaboraron para acercar estos servicios a las mujeres del municipio.

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