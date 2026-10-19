Realizan limpieza y mantenimiento en plaza de la colonia Blanca Esthela, en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe realizó una jornada de limpieza y mantenimiento en la plaza pública de la colonia Blanca Esthela, con trabajos enfocados en conservar las áreas de convivencia familiar y mejorar las condiciones de uso para los habitantes del sector. Las labores incluyeron deshierbe, corte de maleza, barrido, recolección de basura y limpieza de áreas verdes, juegos infantiles, espacios deportivos y andadores.

Los trabajos fueron realizados por personal de las secretarías de Servicios Primarios y Embellecimiento Urbano, que utilizó herramientas de desbroce y soplado, además de efectuar labores manuales para retirar residuos acumulados en distintos puntos de la plaza. El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que el mantenimiento constante es necesario para conservar los espacios públicos y permitir que las familias dispongan de lugares para la recreación, el deporte y la convivencia vecinal.

“Estamos trabajando para que las plazas de nuestras colonias se mantengan limpias y en buenas condiciones. No se trata solamente de construir o rehabilitar espacios, sino de cuidarlos y darles mantenimiento para que las familias puedan disfrutarlos. Queremos que los niños tengan dónde jugar y que los vecinos cuenten con lugares agradables y seguros para convivir”, expresó. MANTENIMIENTO PERMANENTE EN LAS COLONIAS La jornada forma parte de las acciones permanentes de la administración municipal para atender plazas y áreas verdes en distintos sectores de Ramos Arizpe, mediante labores de limpieza y mejoramiento de la imagen urbana.

El programa contempla el mantenimiento de espacios públicos que son utilizados diariamente por niñas, niños, jóvenes y adultos, con el objetivo de conservarlos en condiciones adecuadas para las actividades recreativas y deportivas. El Ayuntamiento también llamó a la ciudadanía a colaborar en el cuidado de estos sitios mediante la disposición adecuada de los residuos y la conservación de las instalaciones, al tratarse de espacios de uso común.

LLAMAN A LA CIUDADANÍA A CUIDAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS El Gobierno Municipal reiteró que la conservación de las plazas requiere tanto de las labores de mantenimiento de las cuadrillas municipales como de la participación de los vecinos, a fin de evitar la acumulación de basura y el deterioro de las instalaciones. Las autoridades señalaron que estas acciones continuarán en diferentes colonias del municipio.