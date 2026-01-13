Realizarán foro de periodismo turístico por Mundial 2026; incluyen a Coahuila como destino

En el marco de las actividades previas a la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026, la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) será la sede del XVI Congreso Internacional de Periodistas y Profesionales del Turismo. El evento se llevará a cabo el próximo 27 de abril de 2026 en la sala de usos múltiples de la Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Frías.

Jesús Coronado, director de la Organización Mundial de Periodistas Turísticos (OMPT) en México y fundador de la Agencia Internacional de Periodistas Especializados Seis Grados, extendió una invitación a las autoridades estatales y municipales de Coahuila para integrarse a las actividades del congreso.

TE PUEDE INTERESAR: Inseguridad en estados vecinos afecta hospedaje en el Sureste de Coahuila: OCV

“La idea es invitar a las autoridades municipales, al gobierno del estado de Coahuila a que se integren a este congreso. Les hacemos una invitación para que se integren como conferencistas en el evento”, afirmó Coronado.

El organizador destacó que el estado cuenta con diversos atractivos que pueden ser difundidos a nivel internacional por los profesionales que asistirán al evento. Entre los destinos mencionados para ser incluidos en la promoción turística se encuentran Saltillo, Arteaga, Cuatro Ciénegas y Ramos Arizpe.

“Coahuila tiene mucho que ofrecer, tiene buenos destinos y tiene muchas experiencias turísticas en Arteaga, en Saltillo, en Cuatro Ciénegas, en Ramos Arizpe. Son destinos muy importantes y que valdría la pena que los visiten los periodistas turísticos”, expuso Coronado.

Coronado señaló que buscó a la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Coahuila Sureste para buscar su participación. El objetivo es que los comunicadores puedan escribir historias, reportajes y generar contenido en redes sociales sobre la entidad.

El congreso, que lleva por lema “Universidad, Fútbol y Turismo”, contará con la presencia de periodistas provenientes de Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y Ecuador. También se contempla la asistencia de profesionales de Estados Unidos, Honduras, Panamá, Perú y México.

Una de las propuestas centrales es la realización de un “Fam Press”, que consiste en un viaje de familiarización para los reporteros por los puntos de interés en Coahuila.

Coronado indicó que este ejercicio permitiría que los asistentes conozcan de primera mano los atractivos que tiene el estado, particularmente en Arteaga y Saltillo.

El objetivo primordial del congreso es demostrar que la región está preparada para recibir a los visitantes de la Copa Mundial y difundir el papel de las universidades en el turismo deportivo. La entrada será gratuita para estudiantes y maestros de carreras relacionadas con la comunicación, el periodismo, la organización deportiva y el turismo.

El evento también está abierto a prestadores de servicios, empresarios del ramo, operadores turísticos y funcionarios públicos interesados en la vinculación entre la academia y el sector turismo.