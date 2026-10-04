Vinculan a proceso a gemelos por ataque en secundaria de Torreón; enfrentan homicidio calificado por muerte de subdirectora
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Serán procesados por homicidio calificado cometido con brutalidad, ferocidad y saña
TORREÓN, COAH.- Carlos “N” y David “N”, los hermanos gemelos que realizaron el ataque a la Secundaria General 13 en el ejido La Unión de Torreón, fueron vinculados a proceso por los delitos de homicidio calificado por ser cometido con ventaja, alevosía, brutal ferocidad y saña, en agravio de Nedi Edit, y por el delito de tentativa de homicidio calificado por ser cometido con ventaja, alevosía, brutal ferocidad y saña, en agravio de Ricardo, Gerardo y los menores de edad de iniciales J.A.G. y R.L.S.
El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza, Miguel Felipe Mery Ayup, dio a conocer que, en audiencia celebrada en Torreón, bajo la causa penal 1632/2026, este domingo fueron vinculados a proceso los imputados.
A solicitud del Ministerio Público, se dictaminó prisión preventiva justificada en contra de ambos imputados y el juez determinó autorizar los seis meses de plazo de investigación, mismo que terminará el 4 de abril de 2027.
Asimismo, el magistrado presidente citó que los imputados pueden alcanzar una pena de hasta 60 años de prisión al ser juzgados como mayores de edad.
Carlos y David, hermanos gemelos, entraron el pasado jueves 1 de octubre a la secundaria del ejido La Unión, armados con cuchillos, hachas y petardos. En el ataque asesinaron a la subdirectora Nedi Edit Nevárez González e hirieron a cuatro personas más, entre ellas un estudiante de 13 años.
La audiencia de vinculación a proceso se celebró este domingo a las 12:00 horas y fue de carácter privado, por lo que no se permitió el acceso a los medios de comunicación.