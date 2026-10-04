Vinculan a proceso a gemelos por ataque en secundaria de Torreón; enfrentan homicidio calificado por muerte de subdirectora

TORREÓN, COAH.- Carlos “N” y David “N”, los hermanos gemelos que realizaron el ataque a la Secundaria General 13 en el ejido La Unión de Torreón , fueron vinculados a proceso por los delitos de homicidio calificado por ser cometido con ventaja, alevosía, brutal ferocidad y saña, en agravio de Nedi Edit, y por el delito de tentativa de homicidio calificado por ser cometido con ventaja, alevosía, brutal ferocidad y saña, en agravio de Ricardo, Gerardo y los menores de edad de iniciales J.A.G. y R.L.S.

El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza, Miguel Felipe Mery Ayup, dio a conocer que, en audiencia celebrada en Torreón, bajo la causa penal 1632/2026, este domingo fueron vinculados a proceso los imputados.

A solicitud del Ministerio Público, se dictaminó prisión preventiva justificada en contra de ambos imputados y el juez determinó autorizar los seis meses de plazo de investigación, mismo que terminará el 4 de abril de 2027.

Asimismo, el magistrado presidente citó que los imputados pueden alcanzar una pena de hasta 60 años de prisión al ser juzgados como mayores de edad.