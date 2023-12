Reanudan operaciones ferroviarias por Piedras Negras a Eagle Pass y El Paso, Texas

EAGLE PASS, TX.- A partir de este viernes se reanudarán las operaciones del ferrocarril por los puentes internacionales de Eagle Pass y el Paso, Texas, dio a conocer el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) a través de un comunicado.

Detalla que para enfrentar el desafío en la frontera suroeste, se ha tomado la determinación de reabrir los cruces internacionales al ferrocarril de carga.

“CBP continúa utilizando todos los recursos disponibles para garantizar la seguridad de nuestros agentes y oficiales, y de los migrantes que a menudo son engañados y victimizados por organizaciones criminales transnacionales”, subraya.

Añade que después de observar un cambio reciente en las tendencias de las organizaciones de contrabando que mueven migrantes a través de México, la CBP tomó medidas adicionales para aumentar el personal y abordar este problema relacionado con el desarrollo, incluso en asociación con las autoridades mexicanas.

La Oficina de Operaciones de Campo ha redirigido personal y recursos para apoyar a la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, así como para realizar sus funciones críticas, incluida la seguridad y la facilitación del comercio y los viajes legales.

“A partir del 22 de diciembre de 2023 a las 14:00 horas del este, la Oficina de Operaciones de Campo de CBP reanudará las operaciones en los puentes ferroviarios internacionales en Eagle Pass y El Paso, Texas”, reitera.

Dijo que Aduanas y Protección Fronteriza continuarán priorizando nuestra misión de seguridad fronteriza según sea necesario, en respuesta a esta situación en evolución.

Se continúan evaluando situaciones de seguridad, ajustando los planes operativos y desplegando recursos para maximizar los esfuerzos de aplicación de la ley contra aquellos no ciudadanos que no utilizan vías o procesos legales como CBP One y aquellos que no tienen una base legal para permanecer en Estados Unidos.

“Durante las últimas semanas, CBP ha realizado una serie de ajustes operativos para maximizar nuestra capacidad de responder, procesar y hacer cumplir las consecuencias”, se asienta en el comunicado.

PERMANECERÁN CERRADOS

En Eagle Pass, el procesamiento vehicular de Texas permanece suspendido en el Puente Internacional 1 de Eagle Pass, mientras que en San Diego, California, las operaciones de la garita peatonal West de San Ysidro permanecen suspendidas.

Lo mismo sucede en Lukeville, Arizona, donde las operaciones del puerto de entrada permanecen suspendidas; al igual que en Nogales, Arizona, donde el cruce fronterizo de Morley Gate está cerrado.