Recarpetean cuatro cuadras de Bellavista e Independencia en Frontera, Coahuila

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    Recarpetean cuatro cuadras de Bellavista e Independencia en Frontera, Coahuila
    El Gobierno Municipal de Frontera inició el recarpeteo de la calle Francisco de Luna, en la colonia Bellavista. LIDIET MEXICANO

La obra representa una inversión de un millón 731 mil 853 pesos

FRONTERA, COAH.- Con una inversión superior al millón 700 mil pesos, el Gobierno Municipal de Frontera inició los trabajos de recarpeteo de la calle Francisco de Luna, en la colonia Bellavista, obra que beneficiará a cientos de familias de este sector y de la colonia Independencia.

El arranque fue encabezado por la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, quien destacó que estas acciones responden a las solicitudes de los vecinos y tienen como objetivo mejorar las condiciones de las vialidades para quienes transitan diariamente por ellas.

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La obra contempla una inversión de un millón 731 mil 853 pesos y la rehabilitación de cuatro cuadras: tres en Bellavista y una más en Independencia, con lo que se busca mejorar la movilidad de las familias de ambas colonias.

Los trabajos se realizarán sobre la calle Francisco de Luna, entre Almadén y Chihuahua, e incluyen el fresado de 3 mil 458 metros cuadrados de carpeta asfáltica, limpieza de la superficie, aplicación de riego de liga y colocación de 173 metros cúbicos de nueva carpeta asfáltica, además de la renivelación de cuatro brocales.

Durante el evento, vecinos del sector reconocieron la atención a sus peticiones y la cercanía de las autoridades municipales, al tratarse de una obra que contribuirá a mejorar el entorno y facilitar los traslados cotidianos.

En el arranque acompañaron a la alcaldesa el subsecretario de Gobierno en la Región Centro-Desierto, Sergio Sisbeles Alvarado; el regidor de Obras Públicas, Orlando Hipólito Plaza; el director de Obras Públicas, Carlos Thompson González; representantes de Mejora Coahuila, integrantes del Cabildo y habitantes de las colonias beneficiadas.

Sara Irma Pérez Cantú señaló que el mejoramiento de las vialidades forma parte del trabajo permanente en las colonias de Frontera, mediante la atención de las necesidades que las propias familias plantean durante los recorridos y acercamientos con la administración municipal.

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Asimismo, destacó la coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el equipo de Mejora Coahuila para impulsar obras de infraestructura urbana que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes.

La alcaldesa reiteró que su gobierno continuará trabajando en territorio, escuchando a los ciudadanos y dando seguimiento a las solicitudes de cada sector, con el propósito de llevar obras a las colonias y traducirlas en beneficios para las familias fronterenses.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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