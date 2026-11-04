Recarpetean cuatro cuadras de Bellavista e Independencia en Frontera, Coahuila

El arranque fue encabezado por la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, quien destacó que estas acciones responden a las solicitudes de los vecinos y tienen como objetivo mejorar las condiciones de las vialidades para quienes transitan diariamente por ellas.

FRONTERA, COAH.- Con una inversión superior al millón 700 mil pesos, el Gobierno Municipal de Frontera inició los trabajos de recarpeteo de la calle Francisco de Luna, en la colonia Bellavista, obra que beneficiará a cientos de familias de este sector y de la colonia Independencia.

La obra contempla una inversión de un millón 731 mil 853 pesos y la rehabilitación de cuatro cuadras: tres en Bellavista y una más en Independencia, con lo que se busca mejorar la movilidad de las familias de ambas colonias.

Los trabajos se realizarán sobre la calle Francisco de Luna, entre Almadén y Chihuahua, e incluyen el fresado de 3 mil 458 metros cuadrados de carpeta asfáltica, limpieza de la superficie, aplicación de riego de liga y colocación de 173 metros cúbicos de nueva carpeta asfáltica, además de la renivelación de cuatro brocales.

Durante el evento, vecinos del sector reconocieron la atención a sus peticiones y la cercanía de las autoridades municipales, al tratarse de una obra que contribuirá a mejorar el entorno y facilitar los traslados cotidianos.

En el arranque acompañaron a la alcaldesa el subsecretario de Gobierno en la Región Centro-Desierto, Sergio Sisbeles Alvarado; el regidor de Obras Públicas, Orlando Hipólito Plaza; el director de Obras Públicas, Carlos Thompson González; representantes de Mejora Coahuila, integrantes del Cabildo y habitantes de las colonias beneficiadas.

Sara Irma Pérez Cantú señaló que el mejoramiento de las vialidades forma parte del trabajo permanente en las colonias de Frontera, mediante la atención de las necesidades que las propias familias plantean durante los recorridos y acercamientos con la administración municipal.