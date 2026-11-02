Frontera recuerda a sus difuntos con la tradicional Alumbrada en el Panteón Dolores

FRONTERA, COAH.- Entre velas, flores y recuerdos, familias de Frontera se reunieron la noche del Día de Muertos en el Panteón Dolores para honrar a sus seres queridos durante la Alumbrada 2026, una celebración que llenó de música, danza y tradición uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad. La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú encabezó esta actividad, en la que también participaron familias que acudieron a compartir un momento de recuerdo y mantener viva la tradición mexicana de honrar a quienes ya no están.

La celebración inició con una procesión acompañada de danza, para dar paso a un programa cultural en el que estudiantes de la Secundaria Federal Héroe de Nacozari, la cantante Agletty Martínez y el Ballet Folclórico Pesekidia ofrecieron distintas presentaciones que dieron un ambiente especial a la noche.

Durante el encuentro, se destacó la importancia de preservar las costumbres que forman parte de la identidad mexicana, así como transmitirlas a las nuevas generaciones, pues el Día de Muertos representa una oportunidad para recordar las historias, el cariño y los momentos compartidos con quienes se adelantaron. La actividad contó con la presencia del padre Paulo Sánchez, el director de Arte y Cultura, Jaime Salvador Delgado Quirino, la regidora Grecia Ortiz, el secretario del Ayuntamiento, Daniel López Gaytán, además de integrantes del Cabildo y funcionarios municipales.

Con la Alumbrada 2026, Frontera abrió un espacio para que las familias se reunieran en torno a sus recuerdos, en una noche donde la tradición, la cultura y el cariño por sus difuntos fueron los protagonistas. Porque en México, la muerte no borra los recuerdos y cada vela encendida es una forma de decir que quienes amamos siguen presentes en nuestra historia.