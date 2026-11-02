Frontera recuerda a sus difuntos con la tradicional Alumbrada en el Panteón Dolores

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    Frontera recuerda a sus difuntos con la tradicional Alumbrada en el Panteón Dolores
    La procesión y las presentaciones artísticas reunieron a familias que acudieron a recordar a sus seres queridos y preservar las tradiciones del Día de Muertos. LIDIET MEXICANO

Familias de Frontera llenaron de luz, música y tradición el Panteón Dolores durante la Alumbrada 2026

FRONTERA, COAH.- Entre velas, flores y recuerdos, familias de Frontera se reunieron la noche del Día de Muertos en el Panteón Dolores para honrar a sus seres queridos durante la Alumbrada 2026, una celebración que llenó de música, danza y tradición uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú encabezó esta actividad, en la que también participaron familias que acudieron a compartir un momento de recuerdo y mantener viva la tradición mexicana de honrar a quienes ya no están.

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$!La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú encabezó la Alumbrada 2026 en el Panteón Dolores, acompañada de familias y autoridades municipales.
La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú encabezó la Alumbrada 2026 en el Panteón Dolores, acompañada de familias y autoridades municipales. LIDIET MEXICANO

La celebración inició con una procesión acompañada de danza, para dar paso a un programa cultural en el que estudiantes de la Secundaria Federal Héroe de Nacozari, la cantante Agletty Martínez y el Ballet Folclórico Pesekidia ofrecieron distintas presentaciones que dieron un ambiente especial a la noche.

$!Velas y flores iluminaron el Panteón Dolores durante la celebración de la Alumbrada 2026 en Frontera.
Velas y flores iluminaron el Panteón Dolores durante la celebración de la Alumbrada 2026 en Frontera. LIDIET MEXICANO

Durante el encuentro, se destacó la importancia de preservar las costumbres que forman parte de la identidad mexicana, así como transmitirlas a las nuevas generaciones, pues el Día de Muertos representa una oportunidad para recordar las historias, el cariño y los momentos compartidos con quienes se adelantaron.

La actividad contó con la presencia del padre Paulo Sánchez, el director de Arte y Cultura, Jaime Salvador Delgado Quirino, la regidora Grecia Ortiz, el secretario del Ayuntamiento, Daniel López Gaytán, además de integrantes del Cabildo y funcionarios municipales.

$!El Ballet Folclórico Pesekidia presentó estampas tradicionales como parte del programa cultural de la celebración.
El Ballet Folclórico Pesekidia presentó estampas tradicionales como parte del programa cultural de la celebración. LIDIET MEXICANO

Con la Alumbrada 2026, Frontera abrió un espacio para que las familias se reunieran en torno a sus recuerdos, en una noche donde la tradición, la cultura y el cariño por sus difuntos fueron los protagonistas.

Porque en México, la muerte no borra los recuerdos y cada vela encendida es una forma de decir que quienes amamos siguen presentes en nuestra historia.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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