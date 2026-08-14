Recarpeteo en Jardines del Aeropuerto beneficia a 150 familias de Frontera

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Recarpeteo en Jardines del Aeropuerto beneficia a 150 familias de Frontera
    La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú supervisó los trabajos de pavimentación. LIDIET MEXICANO

Entrega obra concluida la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú

FRONTERA, COAH.- Una vialidad más segura y en mejores condiciones es ahora una realidad para vecinos de la colonia Jardines del Aeropuerto, luego de que concluyeron los trabajos de recarpeteo en la calle Caoba, obra supervisada por la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú.

Durante un recorrido por el sector, la Presidenta Municipal de Frontera, Coahuila, constató los trabajos realizados en esta vialidad, que contemplaron la aplicación de mil 622 metros cuadrados de asfalto en 309 metros lineales, mejorando las condiciones de tránsito para las familias que diariamente utilizan esta calle.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/llevan-consultas-vacunas-y-medicamentos-a-familias-de-frontera-AL22839768

La obra no se limitó únicamente al recarpeteo, ya que antes de colocar el nuevo pavimento se realizaron trabajos en coordinación con Simas para dar mantenimiento a tomas de agua potable y descargas de drenaje sanitario.

Estas acciones permitieron atender previamente la infraestructura hidráulica y sanitaria, con beneficio directo para alrededor de 150 familias y con el objetivo de evitar que posteriormente fuera necesario volver a intervenir el pavimento.

$!La obra beneficiará a por lo menos 150 familias de la calle Caoba, en la colonia Jardines del Aeropuerto.
La obra beneficiará a por lo menos 150 familias de la calle Caoba, en la colonia Jardines del Aeropuerto. LIDIET MEXICANO

Pérez Cantú destacó que las obras deben atender directamente las necesidades que plantean los ciudadanos, por lo que aseguró que su administración continuará recorriendo las colonias y supervisando los trabajos realizados con recursos municipales.

“Cuando recorrimos Jardines del Aeropuerto escuchamos su exigencia y hoy estamos aquí de vuelta, entregando la obra que ustedes merecen”, señaló la Alcaldesa durante su visita al sector.

Acompañada por el regidor de Obras Públicas, Orlando Hipólito Plaza, la Edil reiteró que se mantendrán las acciones de rehabilitación de vialidades y servicios básicos en distintos puntos de Frontera, buscando mejorar las condiciones en que viven y transitan las familias.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Rehabilitación
Vialidad
obras públicas

Localizaciones


Coahuila
Frontera

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Sheinbaum: Dos caras

Sheinbaum: Dos caras
Fanny Chambers Gooch: la estadounidense que entró a Saltillo por la puerta de otras mujeres

Fanny Chambers Gooch: la estadounidense que entró a Saltillo por la puerta de otras mujeres
true

Suena Rubén Moreira para dirigente nacional del PRI
El dengue hemorrágico cobró una nueva víctima en la Región Carbonífera con la muerte de un hombre de 59 años vecino de Agujita, en Sabinas.

Muere trabajador del IMSS por cuadro grave de dengue en el municipio de Sabinas, Coahuila
El conductor logró alejarse de la Ford F-150 antes de que el fuego avanzara por el vehículo.

Se incendia camioneta en libramiento Óscar Flores Tapia, en Arteaga
México superó con paso perfecto la fase de grupos y tendrá presencia en los Cuartos de Final de ambas ramas.

¡México va por los boletos olímpicos! Varonil y Femenil avanzan invictos en el Mundial de Flag Football
Un miembro de Topos Azteca trabajando entre los escombros el miércoles en Cali, Colombia.

Estos rescatistas pasaron 40 días en Venezuela, luego llegaron a Colombia
Kevin Rideout, de 50 años, fue secuestrado el pasado 21 de octubre en Niamey, capital de Níger.

Liberan a misionero estadounidense secuestrado en Níger tras nueve meses