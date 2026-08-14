Recarpeteo en Jardines del Aeropuerto beneficia a 150 familias de Frontera

FRONTERA, COAH.- Una vialidad más segura y en mejores condiciones es ahora una realidad para vecinos de la colonia Jardines del Aeropuerto, luego de que concluyeron los trabajos de recarpeteo en la calle Caoba, obra supervisada por la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú. Durante un recorrido por el sector, la Presidenta Municipal de Frontera, Coahuila, constató los trabajos realizados en esta vialidad, que contemplaron la aplicación de mil 622 metros cuadrados de asfalto en 309 metros lineales, mejorando las condiciones de tránsito para las familias que diariamente utilizan esta calle.

La obra no se limitó únicamente al recarpeteo, ya que antes de colocar el nuevo pavimento se realizaron trabajos en coordinación con Simas para dar mantenimiento a tomas de agua potable y descargas de drenaje sanitario. Estas acciones permitieron atender previamente la infraestructura hidráulica y sanitaria, con beneficio directo para alrededor de 150 familias y con el objetivo de evitar que posteriormente fuera necesario volver a intervenir el pavimento.

Pérez Cantú destacó que las obras deben atender directamente las necesidades que plantean los ciudadanos, por lo que aseguró que su administración continuará recorriendo las colonias y supervisando los trabajos realizados con recursos municipales. “Cuando recorrimos Jardines del Aeropuerto escuchamos su exigencia y hoy estamos aquí de vuelta, entregando la obra que ustedes merecen”, señaló la Alcaldesa durante su visita al sector. Acompañada por el regidor de Obras Públicas, Orlando Hipólito Plaza, la Edil reiteró que se mantendrán las acciones de rehabilitación de vialidades y servicios básicos en distintos puntos de Frontera, buscando mejorar las condiciones en que viven y transitan las familias.