Llevan consultas, vacunas y medicamentos a familias de Frontera

FRONTERA, COAH.- Familias de la colonia Guadalupe Borja tuvieron acceso a consultas médicas, vacunación, medicamentos y distintos servicios durante la Brigada de Salud Mejora, realizada en la Unidad Deportiva Papo Ríos. La jornada fue encabezada por la alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, en coordinación con el Gobierno del Estado, la Jurisdicción Sanitaria Cuarta y la Dirección de Salud Municipal, con el objetivo de acercar los servicios de salud directamente a las colonias.

En representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, acudió el subsecretario de Gobierno en la Región Centro, Sergio Sisbeles Alvarado, además del titular de Mejora en la zona, José Cerda. Durante la brigada se ofrecieron consultas médicas gratuitas, aplicación de vacunas, entrega de abate para la prevención del dengue, expedición de la Tarjeta de Salud Popular, orientación en salud mental y medicamentos.

También se instalaron módulos de protección animal, por lo que las familias pudieron acceder a diferentes servicios en un mismo lugar. Habitantes de este sector acudieron a los distintos módulos habilitados durante la jornada. El jefe de la Jurisdicción Sanitaria Cuarta, Faustino Aguilar Arocha, y el director de Salud Municipal, Miguel Ángel Sánchez Leija, supervisaron las acciones realizadas durante la brigada.

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú destacó que el trabajo coordinado con el Gobierno del Estado permite llevar los servicios hasta las colonias, principalmente a los sectores donde las familias requieren mayor acceso a este tipo de atención.