Llevan consultas, vacunas y medicamentos a familias de Frontera

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Coahuila
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    Llevan consultas, vacunas y medicamentos a familias de Frontera
    La jornada incluyó un módulo de protección animal para brindar atención a las mascotas de las familias asistentes. LIDIET MEXICANO

La Brigada de Salud Mejora reunió servicios médicos, prevención del dengue, salud mental y protección animal en la colonia Guadalupe Borja

FRONTERA, COAH.- Familias de la colonia Guadalupe Borja tuvieron acceso a consultas médicas, vacunación, medicamentos y distintos servicios durante la Brigada de Salud Mejora, realizada en la Unidad Deportiva Papo Ríos.

La jornada fue encabezada por la alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, en coordinación con el Gobierno del Estado, la Jurisdicción Sanitaria Cuarta y la Dirección de Salud Municipal, con el objetivo de acercar los servicios de salud directamente a las colonias.

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En representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, acudió el subsecretario de Gobierno en la Región Centro, Sergio Sisbeles Alvarado, además del titular de Mejora en la zona, José Cerda.

Durante la brigada se ofrecieron consultas médicas gratuitas, aplicación de vacunas, entrega de abate para la prevención del dengue, expedición de la Tarjeta de Salud Popular, orientación en salud mental y medicamentos.

$!La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú dialogó con habitantes que acudieron a los módulos instalados en la Unidad Deportiva Papo Ríos.
La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú dialogó con habitantes que acudieron a los módulos instalados en la Unidad Deportiva Papo Ríos. LIDIET MEXICANO

También se instalaron módulos de protección animal, por lo que las familias pudieron acceder a diferentes servicios en un mismo lugar. Habitantes de este sector acudieron a los distintos módulos habilitados durante la jornada.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria Cuarta, Faustino Aguilar Arocha, y el director de Salud Municipal, Miguel Ángel Sánchez Leija, supervisaron las acciones realizadas durante la brigada.

$!Familias de Frontera recibieron atención y servicios durante la Brigada de Salud Mejora realizada en la colonia Guadalupe Borja.
Familias de Frontera recibieron atención y servicios durante la Brigada de Salud Mejora realizada en la colonia Guadalupe Borja. LIDIET MEXICANO

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú destacó que el trabajo coordinado con el Gobierno del Estado permite llevar los servicios hasta las colonias, principalmente a los sectores donde las familias requieren mayor acceso a este tipo de atención.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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