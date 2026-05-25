El jovencito lagunero Luis Fabián busca apoyo para representar a México en competencia de matemáticas en Singapur

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    El jovencito lagunero Luis Fabián busca apoyo para representar a México en competencia de matemáticas en Singapur
    Luis Fabián Batres Burciaga, estudiante originario de Torreón, representará a México en la competencia internacional SIMCC 2026, que se celebrará en Singapur tras obtener una medalla de plata en la Olimpiada de Matemáticas de Asia y Singapur. KATYA GONZÁLEZ

La familia de Fabián mantiene actividades de recaudación para solventar los gastos del viaje y la estancia en Singapur, donde el joven lagunero buscará poner en alto el nombre de México

Con apenas 14 años, el joven lagunero Luis Fabián Batres Burciaga representará a México en la competencia internacional SIMCC, que se realizará del 17 al 21 de julio en Singapur. Sin embargo, él y su familia continúan reuniendo recursos para poder cubrir los gastos del viaje.

Originario de Torreón, Coahuila, Fabián obtuvo recientemente una medalla de plata en la Olimpiada de Matemáticas de Asia y Singapur, lo que le permitió asegurar su participación en el certamen internacional.

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Desde tercero de primaria, Fabián comenzó a competir en matemáticas y desde entonces ha conseguido menciones honoríficas y medallas en concursos nacionales, además de un bronce internacional obtenido también en Singapur en 2023.

Dolores Burciaga, madre del menor, explicó que ya cuentan con los vuelos, pero aún necesitan reunir alrededor de 115 mil pesos para cubrir hospedaje, alimentación y transporte durante la competencia.

Mientras esperan una respuesta por parte del Ayuntamiento de Torreón sobre un posible apoyo económico, la familia continúa realizando actividades para recaudar fondos. Señalaron que en 2023 recibieron respaldo del gobierno municipal para otra competencia y confían en obtener nuevamente una respuesta favorable, aunque prevén que esta llegue después de la jornada electoral del 7 de junio.

Como parte de las actividades de apoyo, el próximo 7 de junio realizarán una venta de tacos de discada en Villas del Valle, en Torreón, con un costo de 75 pesos por orden. La familia pidió a quienes deseen participar hacer sus pedidos antes del 5 de junio.

Las personas interesadas en apoyar pueden comunicarse al teléfono 871 226 7500 o realizar aportaciones voluntarias a la tarjeta Citibanamex 5256 7840 7426 4093.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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