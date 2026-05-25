El jovencito lagunero Luis Fabián busca apoyo para representar a México en competencia de matemáticas en Singapur

Originario de Torreón, Coahuila, Fabián obtuvo recientemente una medalla de plata en la Olimpiada de Matemáticas de Asia y Singapur, lo que le permitió asegurar su participación en el certamen internacional.

Con apenas 14 años, el joven lagunero Luis Fabián Batres Burciaga representará a México en la competencia internacional SIMCC, que se realizará del 17 al 21 de julio en Singapur. Sin embargo, él y su familia continúan reuniendo recursos para poder cubrir los gastos del viaje.

Desde tercero de primaria, Fabián comenzó a competir en matemáticas y desde entonces ha conseguido menciones honoríficas y medallas en concursos nacionales, además de un bronce internacional obtenido también en Singapur en 2023.

Dolores Burciaga, madre del menor, explicó que ya cuentan con los vuelos, pero aún necesitan reunir alrededor de 115 mil pesos para cubrir hospedaje, alimentación y transporte durante la competencia.

Mientras esperan una respuesta por parte del Ayuntamiento de Torreón sobre un posible apoyo económico, la familia continúa realizando actividades para recaudar fondos. Señalaron que en 2023 recibieron respaldo del gobierno municipal para otra competencia y confían en obtener nuevamente una respuesta favorable, aunque prevén que esta llegue después de la jornada electoral del 7 de junio.

Como parte de las actividades de apoyo, el próximo 7 de junio realizarán una venta de tacos de discada en Villas del Valle, en Torreón, con un costo de 75 pesos por orden. La familia pidió a quienes deseen participar hacer sus pedidos antes del 5 de junio.

Las personas interesadas en apoyar pueden comunicarse al teléfono 871 226 7500 o realizar aportaciones voluntarias a la tarjeta Citibanamex 5256 7840 7426 4093.