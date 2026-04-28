Recibe Saltillo premio internacional ‘Ciudad de Excelencias’ en Tianguis Turístico 2026

Este galardón reconoce a destinos urbanos que destacan por su gestión pública, calidad de vida, identidad cultural, sostenibilidad e innovación turística, consolidando a la capital coahuilense como uno de los referentes del turismo en México.

La capital coahuilense fue reconocida con el premio internacional “Ciudad de Excelencias”, otorgado por el Grupo Excelencias, durante el Tianguis Turístico de México 2026, celebrado en Acapulco, informó el alcalde Javier Díaz González.

El edil destacó que uno de los factores clave para obtener este reconocimiento es el entorno de seguridad y calidad de vida, que posiciona a Saltillo como la capital más segura del país, condición fundamental para fortalecer la actividad turística y generar confianza entre visitantes.

“La alianza que tenemos con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como con empresarias, empresarios y organismos de la sociedad civil, ha permitido posicionar a nuestra ciudad como un destino seguro para el turismo”, señaló Díaz González.

El reconocimiento fue recibido por Lydia González Rodríguez, en una ceremonia encabezada por José Carlos de Santiago, donde se destacó la capacidad de Saltillo para equilibrar su crecimiento económico con la preservación de sus tradiciones.

El premio se sustenta en diversos factores evaluados por un jurado y por votación del público, entre ellos la seguridad, competitividad, preservación del patrimonio cultural, innovación en productos turísticos, sostenibilidad, participación ciudadana y promoción del destino.