Recibe Saltillo premio internacional ‘Ciudad de Excelencias’ en Tianguis Turístico 2026

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Coahuila
/ 28 abril 2026
    Recibe Saltillo premio internacional ‘Ciudad de Excelencias’ en Tianguis Turístico 2026
    El reconocimiento fue recibido por la Dirección de Turismo de Saltillo. CORTESÍA

El galardón destaca gestión pública, calidad de vida e innovación turística

La capital coahuilense fue reconocida con el premio internacional “Ciudad de Excelencias”, otorgado por el Grupo Excelencias, durante el Tianguis Turístico de México 2026, celebrado en Acapulco, informó el alcalde Javier Díaz González.

Este galardón reconoce a destinos urbanos que destacan por su gestión pública, calidad de vida, identidad cultural, sostenibilidad e innovación turística, consolidando a la capital coahuilense como uno de los referentes del turismo en México.

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El edil destacó que uno de los factores clave para obtener este reconocimiento es el entorno de seguridad y calidad de vida, que posiciona a Saltillo como la capital más segura del país, condición fundamental para fortalecer la actividad turística y generar confianza entre visitantes.

“La alianza que tenemos con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como con empresarias, empresarios y organismos de la sociedad civil, ha permitido posicionar a nuestra ciudad como un destino seguro para el turismo”, señaló Díaz González.

El reconocimiento fue recibido por Lydia González Rodríguez, en una ceremonia encabezada por José Carlos de Santiago, donde se destacó la capacidad de Saltillo para equilibrar su crecimiento económico con la preservación de sus tradiciones.

El premio se sustenta en diversos factores evaluados por un jurado y por votación del público, entre ellos la seguridad, competitividad, preservación del patrimonio cultural, innovación en productos turísticos, sostenibilidad, participación ciudadana y promoción del destino.

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Entre los elementos que distinguieron a Saltillo se encuentran proyectos como “Vinos y Dinos”, el impulso a la cultura del sarape, el aprovechamiento de espacios naturales como la Sierra de Zapalinamé, así como el posicionamiento del Museo del Desierto como un referente a nivel nacional.

Con este reconocimiento, Saltillo fortalece su posicionamiento como un destino turístico competitivo, que combina seguridad, cultura y desarrollo sostenible.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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