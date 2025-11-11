Reconoce Club Rotario Saltillo a Francisco Muñiz, fotoperiodista de VANGUARDIA, por 34 años de labor

Coahuila
/ 11 noviembre 2025
    Reconoce Club Rotario Saltillo a Francisco Muñiz, fotoperiodista de VANGUARDIA, por 34 años de labor
    Francisco César Muñiz Sánchez, fotoperiodista de VANGUARDIA, recibió un reconocimiento del Club Rotario Saltillo de Valle Arizpe por su labor de más de tres décadas al servicio del periodismo social. FOTO: CORTESÍA

El Club Rotario Saltillo de Valle Arizpe reconoció a Francisco César Muñiz Sánchez, por más de 34 años de trayectoria en el periodismo social, acompañando con su lente las acciones de servicio y educación en los sectores más vulnerables de Saltillo

El Club Rotario Saltillo de Valle Arizpe entregó un reconocimiento a Francisco César Muñiz Sánchez por su compromiso con el periodismo social y su apoyo a las causas comunitarias. La ceremonia fue presidida por el gobernador rotario Martín Aranda Grijalva.

El fotoperiodista Francisco César Muñiz Sánchez, integrante del periódico VANGUARDIA, fue reconocido por su destacada trayectoria y por su labor comprometida con el periodismo social, que durante más de 34 años ha contribuido a visibilizar las acciones de servicio y desarrollo comunitario en Saltillo.

$!En una ceremonia especial, el Club Rotario Saltillo de Valle Arizpe distinguió a Francisco César Muñiz Sánchez por su compromiso con la labor social y su apoyo a las causas educativas.
En una ceremonia especial, el Club Rotario Saltillo de Valle Arizpe distinguió a Francisco César Muñiz Sánchez por su compromiso con la labor social y su apoyo a las causas educativas. FOTO: CORTESÍA

El reconocimiento fue entregado por el Club Rotario Saltillo de Valle Arizpe durante una sesión especial celebrada el lunes 10 de noviembre en el Hotel Quinta Real, encabezada por Martín Aranda. En el acto se subrayó la disposición, empatía y compromiso del fotógrafo con los principios de la organización, particularmente bajo el lema “Servicio a través de la ocupación”.

Muñiz Sánchez ha acompañado con su cámara diversas iniciativas del club, como la construcción y equipamiento de siete escuelas y un jardín de niños en sectores vulnerables de Saltillo, además de registrar gráficamente actividades benéficas, culturales y deportivas, entre ellas el Torneo de Golf Rotario, cuyos recursos se destinan a mejorar la infraestructura educativa y apoyar a comunidades en situación de vulnerabilidad.

Durante la ceremonia, Joel Martínez Coss, presidente del Club Rotario Saltillo de Valle Arizpe, destacó la relevancia del periodismo en el fortalecimiento del tejido social y la importancia de reconocer a quienes, desde su profesión, contribuyen a inspirar el servicio y la solidaridad.

“Agradecemos a Francisco Muñiz por su disposición y empatía en el acompañamiento de nuestros proyectos. Su trabajo fotográfico ha sido fundamental para difundir las acciones del club y dar testimonio del impacto que tienen en la vida de muchas familias”, expresó Martínez Coss.

Por su parte, Francisco César Muñiz Sánchez agradeció el gesto del Club Rotario y mencionó que el reconocimiento representa una motivación para seguir documentando las historias que generan cambio.

$!Con más de tres décadas de trayectoria, el fotoperiodista de VANGUARDIA ha documentado el impacto de los proyectos rotarios en beneficio de miles de familias saltillenses.
Con más de tres décadas de trayectoria, el fotoperiodista de VANGUARDIA ha documentado el impacto de los proyectos rotarios en beneficio de miles de familias saltillenses. FOTO: CORTESÍA

Agradezco a Joel Martínez Coss, a Joaquín Ramos y al gobernador del Distrito, Martín Aranda Grijalva, por esta distinción. Son ya más de 34 años en VANGUARDIA, acompañando con mi cámara las labores que realizan en favor de la educación y las comunidades más necesitadas. Este reconocimiento reafirma mi compromiso de seguir mostrando el lado humano de nuestra ciudad”, expresó el fotoperiodista.

El evento concluyó con un mensaje de unidad entre los rotarios, periodistas y representantes de organizaciones sociales, quienes coincidieron en que la colaboración entre medios y sociedad civil es fundamental para impulsar la participación ciudadana y promover valores de solidaridad y servicio.

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

