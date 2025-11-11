Reconoce Club Rotario Saltillo a Francisco Muñiz, fotoperiodista de VANGUARDIA, por 34 años de labor

El Club Rotario Saltillo de Valle Arizpe entregó un reconocimiento a Francisco César Muñiz Sánchez por su compromiso con el periodismo social y su apoyo a las causas comunitarias. La ceremonia fue presidida por el gobernador rotario Martín Aranda Grijalva. El fotoperiodista Francisco César Muñiz Sánchez, integrante del periódico VANGUARDIA, fue reconocido por su destacada trayectoria y por su labor comprometida con el periodismo social, que durante más de 34 años ha contribuido a visibilizar las acciones de servicio y desarrollo comunitario en Saltillo. TE PUEDE INTERESAR: Un año después de la explosión, joven de Saltillo narra su lucha por sobrevivir

El reconocimiento fue entregado por el Club Rotario Saltillo de Valle Arizpe durante una sesión especial celebrada el lunes 10 de noviembre en el Hotel Quinta Real, encabezada por Martín Aranda. En el acto se subrayó la disposición, empatía y compromiso del fotógrafo con los principios de la organización, particularmente bajo el lema “Servicio a través de la ocupación”. Muñiz Sánchez ha acompañado con su cámara diversas iniciativas del club, como la construcción y equipamiento de siete escuelas y un jardín de niños en sectores vulnerables de Saltillo, además de registrar gráficamente actividades benéficas, culturales y deportivas, entre ellas el Torneo de Golf Rotario, cuyos recursos se destinan a mejorar la infraestructura educativa y apoyar a comunidades en situación de vulnerabilidad. Durante la ceremonia, Joel Martínez Coss, presidente del Club Rotario Saltillo de Valle Arizpe, destacó la relevancia del periodismo en el fortalecimiento del tejido social y la importancia de reconocer a quienes, desde su profesión, contribuyen a inspirar el servicio y la solidaridad. “Agradecemos a Francisco Muñiz por su disposición y empatía en el acompañamiento de nuestros proyectos. Su trabajo fotográfico ha sido fundamental para difundir las acciones del club y dar testimonio del impacto que tienen en la vida de muchas familias”, expresó Martínez Coss. Por su parte, Francisco César Muñiz Sánchez agradeció el gesto del Club Rotario y mencionó que el reconocimiento representa una motivación para seguir documentando las historias que generan cambio.