Disminuyen 55% feminicidios en Coahuila; la meta en 2026 es llegar a cero: fiscal Federico Fernández

Entre 2024 y 2025, Coahuila registró una disminución de 55 por ciento en los casos de feminicidio y el objetivo para el 2026 es lograr incidencia cero.

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Federico Fernández Montañez, compareció ayer ante el Congreso del Estado para presentar su primer informe de resultados, en el que resaltó una disminución en la incidencia de feminicidios, homicidios dolosos y narcomenudeo.

Con datos al corte del 9 de diciembre, el fiscal dijo que en 2025 se contabilizan nueve feminicidios registrados.

En tanto, el 2024 cerró con una incidencia de 20 casos, por lo que se registró una disminución de 55 por ciento de un año a otro.

La cifra de 2025 es la más baja en los últimos 10 años, desde que se tipificó el delito de feminicidio en Coahuila, junto con la estadística de 2017, que también fue de nueve casos.

Pese a la disminución, Fernández Montañez dijo que siguen siendo nueve historias de tragedias que no deben ocurrir, por lo que “la meta del próximo año es llegar a cero feminicidios”.

Por otro lado, el fiscal dijo que el estado cierra el año con 84 homicidios dolosos, cifra que coloca a Coahuila como la segunda entidad del país con menor incidencia, además de que prácticamente la totalidad de los casos se encuentran resueltos.

Asimismo, detalló que en delitos como el narcomenudeo se registró una disminución del 42 por ciento en las indagatorias respecto al año anterior.

Señaló que durante este año la institución basó su trabajo en tres ejes principales: mejorar las condiciones laborales de los agentes de la Fiscalía, sistematizar y digitalizar los servicios que presta la dependencia y combatir el rezago en las carpetas de investigación.

En el primer rubro, indicó que se otorgó un aumento salarial a los agentes del Ministerio Público, quienes tenían nueve años solicitándolo, además de aplicar mejoras para peritos, facilitadores y otros cargos.

Por otro lado, informó que durante el año se realizó un mantenimiento especial a las instalaciones de la Fiscalía, que no se llevaba a cabo desde hace 20 años.

Respecto al segundo eje, explicó que la Fiscalía se encuentra atendiendo una norma federal para la sistematización y digitalización de todo su archivo, lo que ha permitido que servicios como la expedición de constancias de hechos —uno de los trámites más solicitados— ahora se realicen mediante un procedimiento en línea.

En cuanto al combate al rezago, Fernández Montañez informó que durante el año se logró disminuir en un 33 por ciento el número de investigaciones, de un total de 271 mil carpetas que se encontraban en curso y que no habían sido atendidas.

Finalmente, informó que en el transcurso del año se llevaron a cabo 517 cateos autorizados por la autoridad judicial, además del aseguramiento de seis mil 277 cartuchos, 87 armas de fuego y más de 500 kilogramos de droga.