El Grinch

CARTONES / martes, diciembre 16, 2025 - 11:00
    El Grinch
Los nuevos aranceles que México aplicará a partir de enero a productos importados de países con los cuales no tiene tratado comercial, y con los cuales se pretende proteger a la industria nacional, tendrán impacto en los consumidores. Especialistas advierten que habrá un alza de precios en ropa, autos y electrodomésticos, aunque no será inmediato ni uniforme

