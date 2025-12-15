Los nuevos aranceles que México aplicará a partir de enero a productos importados de países con los cuales no tiene tratado comercial, y con los cuales se pretende proteger a la industria nacional, tendrán impacto en los consumidores. Especialistas advierten que habrá un alza de precios en ropa, autos y electrodomésticos, aunque no será inmediato ni uniforme

