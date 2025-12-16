Coahuila: Protegen empleos aranceles a Asia... pero expertos advierten retos

El secretario de Economía federal, Marcelo Ebrard Casaubón, expuso ayer que los aranceles aprobados a productos provenientes de países sin tratado comercial con México protegerán 350 mil empleos en todo el país, incluyendo a Coahuila, donde expertos advierten retos en materia de innovación e infraestructura.

El funcionario federal argumentó que la medida busca proteger industrias como la automotriz.

“Estos son los 350 mil empleos que nos preocupan. 350 mil empleos porque, si no, dentro de un año —como nos decía la Presidenta Sheinbaum— si no tomamos medidas ahorita, entonces, dentro de un año la pregunta sería: ¿cómo vamos a crear esos 350 mil empleos? Ya los habríamos perdido. Vamos a actuar a tiempo, por eso se hizo todo este trabajo”, indicó Ebrard Casaubón.

Agregó que México es el país exportador más destacado de América Latina, “pero tiene que haber piso parejo”, para no permitir precios por debajo de inventario y de costos, o precios de referencia.

El funcionario además puso como ejemplo a la empresa General Motors ubicada en la Región Sureste de Coahuila como una a proteger con los aranceles no solo a China sino a otros países como Corea del Sur, Indonesia e India.

Al respecto, el docente de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), José María González, expuso que la medida arancelaria se realiza “para emparejar precios”.

“Llegan productos externos con menores precios porque su capacidad productiva les permite reducir costos y entonces en el mercado, las empresas nacionales, cuando tienen mayores precios, venden menos. Entonces se ponen aranceles para proteger a la industria nacional y a los empleos que genera la industria nacional. Los aranceles buscan equilibrar precios para que en el mercado los precios sean similares de los productos extranjeros y los productos nacionales”, dijo el académico.

Asimismo, indicó que las acciones proteccionistas de México son similares a las que ha realizado Donald Trump en Estados Unidos durante los últimos meses, buscando priorizar el empleo y la industria nacional.

Recientemente, coincidieron en ese punto las expertas Lizeth Córdova, jefa de Asuntos Gubernamentales en Holland & Knight México, y Maricarmen Barrón, analista senior de investigación en la iniciativa del T-MEC dentro del programa de Economía Global y Desarrollo de la Institución Brookings, en Washington, D.C en su ponencia “Rumbo a la Revisión Conjunta del T-MEC 2026”.

Expusieron que sectores como el tecnológico serán clave en la revisión del T-MEC del próximo año, pues Estados Unidos mantiene un rechazo creciente hacia productos no originarios de la región, particularmente aquellos provenientes de China.

“No quieren semiconductores que se produzcan en otro lado, ni sistemas de comunicación fabricados fuera de la región”, subrayaron.

RETOS EN INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Sobre el tema, el también docente de la UAdeC, Antonio Serrano Camarena, coincidió en que las medidas tienen la intención de proteger la industria y el empleo nacional, aunque es común que los costos se transfieren al consumidor final.

Añadió que México tiene una tasa de crecimiento del 0.6 por ciento y el mercado laboral se ha mantenido con poco desempleo, lo que significa que la industria mexicana se está volviendo menos productiva.

“Para hacer lo mismo, está necesitando más gente. Tampoco se está automatizando y está dando paso a un mayor nivel tecnológico de innovación. Industrias como la de Coahuila, donde la innovación no existe, prácticamente está condenada a desaparecer en 20 o 25 años”, apuntó.

Expuso que una medida alternativa a la aplicación de aranceles es el fomento de programas de competitividad empresarial, pues actualmente las empresas pierden competitividad al tener que pagar una carga al fisco.

También anticipó que por la carga de impuestos a las empresas locales, muchas se mudarán a la informalidad en 2026.

“Coahuila es el ejemplo de lo que tenemos que proteger, aquí somos industriales netamente y en ese sentido dependemos de la inversión extranjera. El problema es que ya no tenemos infraestructura suficiente para acoger más empresas y se nos acabó a posibilidad de crecer”, añadió.

Asimismo señaló que se requiere mayor inversión en carreteras y en reactivar polos económicos como Monclova, pues actualmente se tienen tres centros económicos muy separados entre sí geográficamente como son Saltillo, Torreón y Piedras Negras.