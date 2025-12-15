Empresarios temen 2026 sin T-MEC ni reglas claras

Coahuila
/ 15 diciembre 2025
    Empresarios temen 2026 sin T-MEC ni reglas claras
    Defienden la decisión de no repartir dividendos para fortalecer la posición financiera del grupo. /FOTO: ESPECIAL

El presidente del Consejo de Administración del Grupo Industrial Saltillo advirtió que la definición del marco comercial será clave para la economía mexicana el próximo año

La definición del panorama comercial, particularmente en temas como aranceles y la continuidad del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), será uno de los principales retos para la economía en 2026, consideró Juan Carlos López Villarreal, presidente del Consejo de Administración del Grupo Industrial Saltillo (GIS).

El directivo señaló que, en el caso del acuerdo comercial, lo mejor que podría ocurrir para México es la renovación del T-MEC, idealmente como un acuerdo trilateral entre los tres países.

Lo mejor que le puede pasar a México es que se renueve el T-MEC. Ojalá que se pueda dar entre los tres países y no quedarnos en acuerdos bilaterales o sectoriales; aunque lo peor sería no tener ningún acuerdo”, expresó.

Respecto a los aranceles aplicados durante este año, López Villarreal consideró que el tema ha sido manejado de manera adecuada por la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien reconoció una estrategia “razonable” para enfrentar este entorno de tensión comercial.

Es un tema que la presidenta ha sabido manejar bastante bien y ojalá que se pueda llegar a un buen arreglo”, apuntó.

Por otra parte, al referirse a la decisión del Consejo de Administración del GIS de no distribuir el dividendo aprobado por la asamblea en abril, aclaró que la asamblea había autorizado la posibilidad de pagarlo hacia finales de año; sin embargo, se optó por no hacerlo.

Preferimos no dar el dividendo porque queremos estar en una posición financiera sólida para impulsar el crecimiento en 2026”, explicó.

Finalmente, López Villarreal indicó que el grupo se enfocará en consolidar las inversiones realizadas en los últimos años, con el objetivo de fortalecer su operación y sentar las bases para una nueva etapa de expansión.

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

