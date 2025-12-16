POLITICÓN: Cero feminicidios se propone fiscal de Coahuila para 2026

I. DATOS DUROS

El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, acudió ayer al Palacio del Congreso para entregar su primer informe de actividades como responsable de la persecución de los delitos en la entidad. Tres datos destacaron, sobre todo, de lo que dijo en los apenas 20 minutos que utilizó la tribuna: la atención de la práctica totalidad de las carpetas de investigación abiertas en los últimos doce meses; la reducción del delito de feminicidio en 55 por ciento, con el compromiso de llevarlo a cero en 2026, y la próxima presentación de una iniciativa para que se expida una nueva Ley Orgánica de la Fiscalía.

II. MURMULLOS

Más allá de los datos duros, el formato –pero sobre todo las formas– utilizado para cumplir con la obligación de informar generaron lecturas contrapuestas entre la concurrencia. Aunque, sería por prudencia, por cortesía o por algo más, todo mundo se limitó a comentarlas en voz muy baja, con ese tono que suele usarse como para evitar que micrófonos ocultos puedan captar furtivamente las conversaciones. Pero el cuchicheo, seguro, no quedó contenido en los muros del Palacio Legislativo...

III. AHORA SÍ

Finalmente fue aprobada por unanimidad la ley estatal que regulará los centros privados para la atención de personas con adicciones –mejor conocidos como “anexos”–, una iniciativa que presentó el diputado verde Jorge Valdés hace más de un año y que el Congreso de Coahuila dejó cocinar a fuego lento. Nos dicen que la tardanza no fue por desidia, sino por responsabilidad: la prioridad era diseñar un marco normativo que no sólo “apareciera bonito” y aparentara atender un problema público, sino que sirviera en serio. Y al parecer, hubo voluntad política para que así fuera.

IV. TODOS JUNTOS

A diferencia de otros temas en los cuales cada partido busca llevar agua a su molino, aquí sí hubo cooperación real. Participaron diputados y diputadas de todas las bancadas y también el Poder Ejecutivo. Nos cuentan que el resultado es una ley que deja atrás la simulación y busca supervisar con seriedad los anexos, muchos de ellos improvisados y sin condiciones mínimas. Con esto se intenta resolver un problema que lleva años creciendo y que ya no puede tratarse como un problema de negocios privados.

V. VÍAS RÁPIDAS

En el Cabildo de Saltillo se analiza un nuevo Reglamento de Tránsito que pone el foco en un problema cotidiano: la circulación de motocicletas ligeras por vialidades de alta velocidad. La propuesta apunta a restringir su paso por el periférico Luis Echeverría y bulevares con puentes, además de sancionar la modificación de escapes que disparan la contaminación auditiva. Nos dicen que el diagnóstico es claro: tenemos más accidentes, más ruido y mayor riesgo. Desde la administración municipal de Javier Díaz se identifica un problema urbano real y se busca ordenar, no prohibir por ocurrencia, sino para reducir los riesgos y conflictos vecinales, nos dicen.

VI. EN ESTE CASO NO

El contraste se da en el Congreso local. Hace semanas, el diputado morenista Alberto Hurtado presentó un exhorto para atender esta misma problemática, pero fue rechazado por la mayoría. ¿Faltó sustento? No. Lo que faltó fue voluntad política. La necesidad era clara, pero el filtro partidista nubló las prioridades. Mientras tanto, en la administración municipal se detectó el mismo problema y se planteó una regulación concreta. Mientras unos ponderan si el tema conviene o no al partido, otros simplemente lo atienden.

VII. LAVANDERÍAS

Dicen que algunos expolíticos locales ya no se preocupan por volver al cargo público, pero sí por lavar bien... los billetes. En los últimos años, han florecido empresas fantasma, prestanombres, factureras de ocasión, “negocios familiares” y hasta herencias que curiosamente despegaron justo cuando sus dueños salieron del escenario político. Pero lo que antes parecía intocable hoy podría estar bajo lupa. Y es que el SAT, que dirige Antonio Martínez Dagnino, ya trabaja con inteligencia artificial para escarbar operaciones de hasta cinco años atrás. Y cuando pidan la materialidad... ¿cómo explicarán lo inexplicable?

VIII. FOLLOW THE MONEY

Nos dicen que en algunos casos ni siquiera se necesita de un algoritmo sofisticado para detectar el cochinero. Sólo basta hacer lo que hacían los buenos auditores: seguir la ruta del dinero. Porque aunque los nombres cambien y las razones sociales se disfracen, hay cosas que no se pueden ocultar. Y aunque la inteligencia artificial ayuda, hay quien dice que basta con tener inteligencia natural... y algo de voluntad. ¿Será que ahora sí se les acabó el ciclo de la simulación?

IX. LO QUE DICE

Después de lo publicado ayer en esta columna, respecto a los rumores que lo vinculan con “El Limones”, el excandidato morenista a la alcaldía de Torreón, Shamir Fernández, nos escribió para negar categóricamente cualquier cercanía con el operador duranguense, calificando lo dicho como una “rotunda mentira” y una “difamación”. Aquí consignamos su postura, como también consignamos lo que se comenta entre actores políticos laguneros como parte de la conversación pública, sin más juicio que el del registro público.