Reconoce Congreso a ‘Guerreras por la Vida’ por su apoyo a mujeres con cáncer de mama

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Coahuila
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    Reconoce Congreso a ‘Guerreras por la Vida’ por su apoyo a mujeres con cáncer de mama
    La diputada Edna Dávalos Elizondo reconoció la labor del grupo, que brinda acompañamiento emocional y acciones solidarias como la donación de cabello para pelucas oncológicas. REDES SOCIALES

La diputada Edna Dávalos Elizondo llamó a mantener las acciones de prevención durante todo el año y acercar información a colonias, escuelas y centros de trabajo

En el marco del mes de sensibilización del cáncer de mama, el Congreso de Coahuila recibió a integrantes de Guerreras por la Vida, grupo de Ramos Arizpe que brinda acompañamiento emocional a mujeres con esta enfermedad.

Con un pronunciamiento, la diputada Edna Dávalos Elizondo reconoció el trabajo de la agrupación y destacó la importancia de fortalecer la prevención, la detección oportuna y las redes de apoyo para las pacientes y sus familias.

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Señaló que Guerreras por la Vida surgió de las experiencias de mujeres que recibieron un diagnóstico de cáncer y decidieron compartir sus vivencias para acompañar a otras personas durante sus tratamientos y procesos de recuperación.

Entre las actividades del grupo, indicó, se encuentran el apoyo emocional, la difusión de testimonios y acciones solidarias como la donación de cabello para pelucas oncológicas y la recolección de taparroscas para apoyar a pacientes.

“Porque a veces no podemos quitarle a alguien la enfermedad, pero sí podemos evitar que tenga que enfrentarla en soledad. Y eso también salva. Eso también acompaña. Eso también da fuerza”, expresó la diputada.

$!Integrantes de Guerreras por la Vida, grupo de Ramos Arizpe, acudieron al Congreso de Coahuila en el marco del mes de sensibilización del cáncer de mama.
Integrantes de Guerreras por la Vida, grupo de Ramos Arizpe, acudieron al Congreso de Coahuila en el marco del mes de sensibilización del cáncer de mama. REDES SOCIALES

Dávalos Elizondo llamó a mantener las acciones de prevención durante todo el año y acercar información a colonias, escuelas, comunidades y centros de trabajo, con el propósito de promover el cuidado de la salud y la detección temprana.

“No dejemos que octubre sea solamente un mes de color rosa. Hagamos que sea un punto de partida para cuidar nuestra salud durante todo el año. Porque cada mujer importa. Cada historia importa. Cada vida importa”, concluyó.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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