Reconoce Gobernador de Coahuila avances en Ramos Arizpe y destaca coordinación

Coahuila
/ 14 octubre 2025
    El gobernador destacó que el éxito del municipio radica en la coordinación efectiva entre el Estado y el Municipio FOTO: CORTESÍA

Entre los proyectos reconocidos están la Ruta Estudiantil, el C2 Ramos Arizpe, nuevas clínicas municipales de salud y programas del DIF, Desarrollo Social y Desarrollo Rural

Durante la inauguración del nuevo Centro de Control y Comando (C2) en Ramos Arizpe, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, destacó los resultados de la actual administración de la ciudad, que encabeza el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

En la ceremonia, el mandatario estatal reconoció que la gestión municipal ha logrado resultados tangibles en seguridad, desarrollo social, educación, salud y movilidad, señalando a Ramos Arizpe como ejemplo de lo que se puede alcanzar cuando el Estado y el Municipio trabajan de manera coordinada.

“Pienso que se está haciendo un gran trabajo en Ramos Arizpe, hay una gran diferencia con los municipios que hacen un buen trabajo a quienes traen broncas y problemas, porque lo que hacemos nosotros como Estado se multiplica para bien”, expresó Jiménez Salinas.

El gobernador destacó que la fórmula del éxito radica en sumar esfuerzos entre ambos niveles de gobierno, permitiendo detonar proyectos que elevan la calidad de vida de las familias ramosarizpenses.

“Pones una buena gestión municipal más una buena gestión estatal, con proyectos, programas y obras, pues se detona”, agregó.

Entre las acciones y proyectos reconocidos, Jiménez Salinas mencionó el impacto de la Ruta Estudiantil, el C2 Ramos Arizpe, las próximas nuevas clínicas municipales de salud, así como los programas impulsados por el DIF Municipal, Desarrollo Social, Desarrollo Rural y Fomento Económico, los cuales han colocado al municipio como un referente en bienestar y progreso.

“Este es uno de los municipios en donde más proyectos, programas y obras traemos en conjunto, y los que más le meten a sus proyectos municipales; eso nos viene a fortalecer bastante. Estamos trabajando muy bien y se están haciendo muchas cosas positivas”, puntualizó el gobernador.

Manolo Jiménez reconoció la gestión del alcalde Tomás Gutiérrez Merino, calificándola como una de las más destacadas del estado. FOTO: CORTESÍA

Por su parte, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que los logros alcanzados son resultado directo de la visión y liderazgo del gobernador, así como de la colaboración institucional que permite avanzar en cada meta planteada.

“En Ramos Arizpe los resultados se dan gracias a la alianza con el gobernador Manolo Jiménez y a todo su equipo, tenemos un gran apoyo. A través de Mejora Coahuila, Inspira Coahuila y el DIF Estatal, hemos logrado avanzar en cada meta que nos propusimos: elevar la calidad de vida, fortalecer la seguridad y promover el desarrollo social. Nuestro municipio sigue creciendo con rumbo, con apoyo y con resultados para su gente”, afirmó el presidente municipal.

El gobernador subrayó la consolidación de una agenda conjunta que atiende directamente las necesidades de las familias, con obras y acciones que mejoran la seguridad, la movilidad, la salud y las oportunidades de desarrollo económico.

Entre los proyectos emblemáticos destacan: la Ruta Estudiantil, el Centro de Control y Comando (C2) y las nuevas Clínicas Municipales de Salud.

Asimismo, la coordinación entre ambos niveles de gobierno se refleja en programas de fomento económico, con la atracción y expansión de empresas como Zieman Holvrieka, BMTS Technologies, Imperial Auto, AlSuper La Encantada, Julong, HCMF, Napoleon y Super Salads, generando empleo local.

En materia social, destacan iniciativas como En Tu Escuela Tú Eliges, Tarjeta La Más Chida, Más Tinacos para Todos, Minisplits a Bajo Costo y Ferias del Empleo con inclusión, así como acciones en el campo con entrega de semilla de sorgo, preparación de tierras agrícolas y apoyos a productores.

Temas


Desarrollo Social
Seguridad

Localizaciones


Ramos Arizpe

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

