Reconoce Gobernador de Coahuila avances en Ramos Arizpe y destaca coordinación

Durante la inauguración del nuevo Centro de Control y Comando (C2) en Ramos Arizpe, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, destacó los resultados de la actual administración de la ciudad, que encabeza el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

En la ceremonia, el mandatario estatal reconoció que la gestión municipal ha logrado resultados tangibles en seguridad, desarrollo social, educación, salud y movilidad, señalando a Ramos Arizpe como ejemplo de lo que se puede alcanzar cuando el Estado y el Municipio trabajan de manera coordinada.

“Pienso que se está haciendo un gran trabajo en Ramos Arizpe, hay una gran diferencia con los municipios que hacen un buen trabajo a quienes traen broncas y problemas, porque lo que hacemos nosotros como Estado se multiplica para bien”, expresó Jiménez Salinas.

El gobernador destacó que la fórmula del éxito radica en sumar esfuerzos entre ambos niveles de gobierno, permitiendo detonar proyectos que elevan la calidad de vida de las familias ramosarizpenses.

“Pones una buena gestión municipal más una buena gestión estatal, con proyectos, programas y obras, pues se detona”, agregó.

Entre las acciones y proyectos reconocidos, Jiménez Salinas mencionó el impacto de la Ruta Estudiantil, el C2 Ramos Arizpe, las próximas nuevas clínicas municipales de salud, así como los programas impulsados por el DIF Municipal, Desarrollo Social, Desarrollo Rural y Fomento Económico, los cuales han colocado al municipio como un referente en bienestar y progreso.

“Este es uno de los municipios en donde más proyectos, programas y obras traemos en conjunto, y los que más le meten a sus proyectos municipales; eso nos viene a fortalecer bastante. Estamos trabajando muy bien y se están haciendo muchas cosas positivas”, puntualizó el gobernador.