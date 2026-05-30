Reconocen a médico con presea en aniversario 278 de San Buenaventura

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    Reconocen a médico con presea en aniversario 278 de San Buenaventura
    El doctor Humberto Rodríguez González recibió la Presea “Manuel Neira Barragán”, máxima condecoración que entrega el Ayuntamiento de San Buenaventura. LIDIET MEXICANO

El doctor Humberto Rodríguez González recibió la distinción “Manuel Neira Barragán” durante la Sesión Solemne de Cabildo por el aniversario de fundación del municipio

SAN BUENAVENTURA, COAH.- San Buenaventura celebró este jueves el 278 aniversario de su fundación con una Sesión Solemne de Cabildo en la que se recordó la historia de la ciudad y se reconoció la trayectoria del doctor Humberto Rodríguez González, quien recibió la Presea “Manuel Neira Barragán”, máxima distinción que otorga el Ayuntamiento.

La ceremonia fue encabezada por el alcalde Javier Flores Rodríguez, acompañado por integrantes del Cabildo, autoridades educativas, representantes de la sociedad civil y familias sanbonenses que se dieron cita en el Auditorio Municipal para conmemorar esta fecha.

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Durante la sesión se destacó la importancia de preservar la memoria histórica de San Buenaventura y transmitir a las nuevas generaciones el legado de quienes participaron en su fundación y crecimiento.

El alcalde Javier Flores señaló que cada año, durante el mes de mayo, se realiza esta ceremonia para recordar los orígenes de la ciudad y reconocer a ciudadanos que han contribuido al desarrollo y bienestar de la población.

Uno de los momentos más significativos fue la entrega de la Presea “Manuel Neira Barragán” al doctor Humberto Rodríguez González, reconocimiento aprobado por unanimidad por el Cabildo tras analizar diversas propuestas presentadas por los regidores.

$!Autoridades municipales realizaron una Sesión Solemne de Cabildo para conmemorar los 278 años de fundación de San Buenaventura.
Autoridades municipales realizaron una Sesión Solemne de Cabildo para conmemorar los 278 años de fundación de San Buenaventura. LIDIET MEXICANO

La semblanza del homenajeado fue presentada por la regidora de Educación, María Luisa García, quien resaltó su trayectoria profesional en el ámbito médico, así como su compromiso social y humanitario en favor de las familias sanbonenses.

Al recibir el reconocimiento, se destacó que Humberto Rodríguez González se ha distinguido por su desarrollo profesional, así como por su labor altruista y su disposición permanente para servir a la comunidad.

Con esta ceremonia, autoridades y ciudadanos conmemoraron un año más de la fundación de San Buenaventura y reconocieron la aportación de quienes han contribuido al desarrollo del municipio.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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