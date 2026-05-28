Refuerzan combate contra mosquito transmisor en San Buenaventura ante temporada de lluvias

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    Refuerzan combate contra mosquito transmisor en San Buenaventura ante temporada de lluvias
    Las brigadas realizan labores de fumigación, abatización y eliminación de criaderos en distintas colonias. CORTESÍA

Autoridades intensifican fumigación y descacharrización para reducir riesgos sanitarios en colonias del municipio

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Con el propósito de evitar un repunte de casos de dengue durante la temporada de precipitaciones, autoridades municipales y estatales pusieron en marcha una jornada intensiva de prevención en el municipio de San Buenaventura.

El arranque oficial de las acciones se realizó en la colonia Benito Juárez, donde el alcalde Javier Flores Rodríguez encabezó labores coordinadas con la Secretaría de Salud de Coahuila para fortalecer estrategias de descacharrización, abatización y fumigación en distintos sectores de la ciudad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-suma-31-casos-de-gusano-barrenador-15-siguen-activos-AC20993939

Durante el evento, el edil destacó el respaldo del secretario de Salud estatal, Eliud Aguirre Vázquez, así como del jefe de la Jurisdicción Sanitaria 04, Faustino Aguilar Arocha, quienes han mantenido seguimiento permanente a las medidas preventivas contra el vector transmisor.

También reconoció el trabajo conjunto con la directora de Salud Municipal, Rossy Hipólito, y la participación diaria de las brigadas que recorren las colonias eliminando criaderos y promoviendo acciones de concientización entre la ciudadanía.

“En San Buenaventura todos los días salimos a trabajar con la misma actitud en la prevención y la lucha contra el dengue. Vamos a seguir haciendo equipo con la Jurisdicción Sanitaria por el bien de la ciudadanía”, expresó el Alcalde.

$!Autoridades municipales y estatales iniciaron una campaña intensiva contra el dengue en San Buenaventura.
Autoridades municipales y estatales iniciaron una campaña intensiva contra el dengue en San Buenaventura. CORTESÍA

MANTIENEN VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN COAHUILA

Por su parte, el secretario de Salud informó que desde febrero comenzaron a reforzarse las acciones preventivas en los 38 municipios del estado, con el objetivo de anticiparse al incremento de contagios que suele registrarse durante junio y julio debido a las lluvias.

Indicó que, hasta el momento, únicamente se han confirmado cuatro casos de dengue en toda la entidad; sin embargo, insistió en la importancia de mantener las medidas de prevención y no relajar las acciones sanitarias.

Finalmente, las autoridades exhortaron a la población a mantener limpios patios y azoteas, eliminar recipientes que acumulen agua y permitir el acceso a las brigadas de fumigación y control sanitario, al considerar que la participación ciudadana será fundamental para evitar la propagación del mosquito.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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