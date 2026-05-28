Refuerzan combate contra mosquito transmisor en San Buenaventura ante temporada de lluvias

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Con el propósito de evitar un repunte de casos de dengue durante la temporada de precipitaciones, autoridades municipales y estatales pusieron en marcha una jornada intensiva de prevención en el municipio de San Buenaventura. El arranque oficial de las acciones se realizó en la colonia Benito Juárez, donde el alcalde Javier Flores Rodríguez encabezó labores coordinadas con la Secretaría de Salud de Coahuila para fortalecer estrategias de descacharrización, abatización y fumigación en distintos sectores de la ciudad.

Durante el evento, el edil destacó el respaldo del secretario de Salud estatal, Eliud Aguirre Vázquez, así como del jefe de la Jurisdicción Sanitaria 04, Faustino Aguilar Arocha, quienes han mantenido seguimiento permanente a las medidas preventivas contra el vector transmisor. También reconoció el trabajo conjunto con la directora de Salud Municipal, Rossy Hipólito, y la participación diaria de las brigadas que recorren las colonias eliminando criaderos y promoviendo acciones de concientización entre la ciudadanía. “En San Buenaventura todos los días salimos a trabajar con la misma actitud en la prevención y la lucha contra el dengue. Vamos a seguir haciendo equipo con la Jurisdicción Sanitaria por el bien de la ciudadanía”, expresó el Alcalde.

MANTIENEN VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN COAHUILA Por su parte, el secretario de Salud informó que desde febrero comenzaron a reforzarse las acciones preventivas en los 38 municipios del estado, con el objetivo de anticiparse al incremento de contagios que suele registrarse durante junio y julio debido a las lluvias. Indicó que, hasta el momento, únicamente se han confirmado cuatro casos de dengue en toda la entidad; sin embargo, insistió en la importancia de mantener las medidas de prevención y no relajar las acciones sanitarias. Finalmente, las autoridades exhortaron a la población a mantener limpios patios y azoteas, eliminar recipientes que acumulen agua y permitir el acceso a las brigadas de fumigación y control sanitario, al considerar que la participación ciudadana será fundamental para evitar la propagación del mosquito.

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