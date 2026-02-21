Reconocen contribución ciudadana en Coahuila a la Cruz Roja

Coahuila
/ 21 febrero 2026
    El estado ha impulsado mecanismos solidarios de aportación voluntaria. CORTESÍA

El reconocimiento ocurrió durante el arranque de la Colecta Anual 2026

Durante el arranque de la Colecta Anual 2026 de la Cruz Roja Mexicana, el presidente nacional de la institución, Carlos Freaner Figueroa, reconoció a Coahuila como uno de los estados que han fortalecido de manera efectiva los mecanismos de recaudación voluntaria para respaldar la operación de la organización.

En su mensaje, destacó que entidades como Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa y Sonora han impulsado esquemas solidarios que permiten robustecer la capacidad de respuesta local de la Cruz Roja.

“Hemos establecido programas exitosos para el fortalecimiento institucional de la Cruz Roja en las delegaciones del país que incluyen programas como el refrendo vehicular, la obtención de diversas licencias, prediales y otros derechos que son competencia exclusiva de los estados, que permiten a la ciudadanía contribuir en su cumplimiento, realizando donativos de manera directa en forma etiquetada”, explicó durante la ceremonia.

“A través de los mecanismos de recaudación de los estados, pequeñas aportaciones, voluntarias o fiscales, canalizadas de modo transparente (...) Esto permite que muchos aporten poco, pulverizando el donativo y exponenciando su importe, dándole así capacidad financiera a nuestra institución para optimizar sus servicios. Estos programas ya han estado implementados con éxito en algunos estados de la República, que nos han abierto la puerta para consolidarlos.”

Freaner Figueroa subrayó que este tipo de mecanismos ya han demostrado su eficacia en estados como Coahuila, donde han contribuido a optimizar los servicios que brinda la Cruz Roja.

En contraste, el dirigente también hizo una invitación respetuosa a otras entidades del país —como Chiapas, Nayarit, Campeche, Estado de México, Tamaulipas y la Ciudad de México— para sumarse a este tipo de esquemas y fortalecer el respaldo institucional.

Durante la ceremonia, en la que además se inauguró la ampliación del Museo Nacional de la Cruz Roja, reiteró que la institución no solicita recursos para sí misma, sino para atender a millones de personas que dependen de su ayuda en momentos críticos.

Para esta edición, además de la tradicional alcancía, la colecta incorporará nuevos métodos de donación más eficientes y seguros, incluyendo terminales bancarias digitales.

El lema de la campaña 2026 será: “Esto que ves, lo hacemos juntos”, detallaron.

Con información de La Jornada.

