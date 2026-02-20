Rescate en Pasta de Conchos continuará hasta el final del sexenio: Claudia Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó este viernes el denominado Plan de Justicia en Pasta de Conchos, con el que su administración refrenda el compromiso de mantener, hasta el último día del sexenio, las labores de búsqueda y rescate de los 38 mineros que aún permanecen en el yacimiento.

Sheinbaum Pardo explicó que este plan contempla la continuidad de los trabajos técnicos de rescate, medidas de reparación integral del daño y acompañamiento institucional para las familias afectadas.

Durante su visita a Coahuila, la mandataria acudió al memorial construido en honor a las 65 víctimas del siniestro ocurrido hace dos décadas, donde fue recibida por viudas y familiares de los trabajadores. Tras un recorrido por el sitio, sostuvo un encuentro privado con ellos, en el que escuchó sus planteamientos y demandas.

En el acto estuvo acompañada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas y la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos. Autoridades federales y estatales coincidieron en que el rescate continuará hasta su conclusión.

Ante los familiares, la presidenta aseguró que la búsqueda no se detendrá y reconoció la perseverancia de quienes han mantenido viva la exigencia de justicia, así como la labor de los equipos de rescate.

“Lo primero es decirles que hasta el último día del sexenio vamos a seguir buscando; y a los primeros que debemos agradecer es a ustedes, porque nunca se cansaron y siguen luchando por justicia”, mencionó.

“Así que primero es el ejemplo que ponen al pueblo de México y a nosotros por la lucha que emprendieron, y lo segundo es agradecer a los rescatistas por el trabajo que hacen”, expresó.

Sheinbaum recordó que hasta ahora han sido recuperados 25 mineros y reiteró que las labores seguirán hasta localizar a los restantes.

En el encuentro entregaron pliegos petitorios incluyen la revisión de salarios y condiciones laborales para los rescatistas y el fortalecimiento de pensiones para las familias de los mineros.

La mandataria federal reiteró que instruirá a los secretarios y miembros de las dependencias correspondientes a dar seguimiento puntual a cada uno de los planteamientos que hicieron los familiares.

Con información de Milenio