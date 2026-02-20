Rescate en Pasta de Conchos continuará hasta el final del sexenio: Claudia Sheinbaum

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 20 febrero 2026
    Rescate en Pasta de Conchos continuará hasta el final del sexenio: Claudia Sheinbaum
    Se reportan avances en la recuperación de cuerpos en Pasta de Conchos. CUARTOSCURO

El gobierno federal reafirmó que la búsqueda y rescate de los mineros seguirá en esta administración

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó este viernes el denominado Plan de Justicia en Pasta de Conchos, con el que su administración refrenda el compromiso de mantener, hasta el último día del sexenio, las labores de búsqueda y rescate de los 38 mineros que aún permanecen en el yacimiento.

Sheinbaum Pardo explicó que este plan contempla la continuidad de los trabajos técnicos de rescate, medidas de reparación integral del daño y acompañamiento institucional para las familias afectadas.

TE PUEDE INTERESAR: A 20 años de Pasta de Conchos, exigimos verdad, justicia y no repetición: familias de mineros

Durante su visita a Coahuila, la mandataria acudió al memorial construido en honor a las 65 víctimas del siniestro ocurrido hace dos décadas, donde fue recibida por viudas y familiares de los trabajadores. Tras un recorrido por el sitio, sostuvo un encuentro privado con ellos, en el que escuchó sus planteamientos y demandas.

En el acto estuvo acompañada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas y la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos. Autoridades federales y estatales coincidieron en que el rescate continuará hasta su conclusión.

Ante los familiares, la presidenta aseguró que la búsqueda no se detendrá y reconoció la perseverancia de quienes han mantenido viva la exigencia de justicia, así como la labor de los equipos de rescate.

“Lo primero es decirles que hasta el último día del sexenio vamos a seguir buscando; y a los primeros que debemos agradecer es a ustedes, porque nunca se cansaron y siguen luchando por justicia”, mencionó.

“Así que primero es el ejemplo que ponen al pueblo de México y a nosotros por la lucha que emprendieron, y lo segundo es agradecer a los rescatistas por el trabajo que hacen”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR: Pasta de Conchos: a 20 años familias exigen verdad y justicia

Sheinbaum recordó que hasta ahora han sido recuperados 25 mineros y reiteró que las labores seguirán hasta localizar a los restantes.

En el encuentro entregaron pliegos petitorios incluyen la revisión de salarios y condiciones laborales para los rescatistas y el fortalecimiento de pensiones para las familias de los mineros.

La mandataria federal reiteró que instruirá a los secretarios y miembros de las dependencias correspondientes a dar seguimiento puntual a cada uno de los planteamientos que hicieron los familiares.

Con información de Milenio

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


mineros
Pasta de Conchos

Localizaciones


Coahuila
Sabinas

Personajes


Manolo Jiménez Salinas
Claudia Sheinbaum

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El fiscal general, Federico Fernández Montañez, afirma que Coahuila participa en la estrategia nacional de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Suman más de 25 detenidos ligados a células del crimen organizado en Coahuila durante 2026: Fiscal General
Autoridades sanitarias aplican el refuerzo de la vacunación con horarios ampliados y brigadas en campo.

Coahuila bajo vigilancia: pasa de 48 a 59 casos sospechosos de sarampión
Los medicamentos para bajar de peso han transformado el tratamiento de la obesidad en pocos años.

¿Demasiado efectivos? El nuevo dilema de los fármacos para adelgazar
El español Álvaro Fidalgo se naturalizó mexicano con la mira en la Selección, rumbo al Mundial 2026.

Álvaro Fidalgo ‘ya es mexicano’; el llamado del ‘Vasco’ Aguirre es casi seguro para integrar la Selección Nacional
Conflictos en Morena

Conflictos en Morena
true

Ganando el debate, Colosio pierde
true

Simulacro Crítico
Comisión del INE resuelve en sesión dictar medidas cautelares al considerar una posible vulneración a los principios de independencia e imparcialidad en el Proceso Electoral Local de Coahuila.

Detecta INE afiliaciones indebidas rumbo a proceso electoral de Coahuila; prevén medidas cautelares