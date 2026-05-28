Reconocerán a Aracely Chantaka, colaboradora de VANGUARDIA, con premio por su trayectoria en defensa de la diversidad

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    Reconocerán a Aracely Chantaka, colaboradora de VANGUARDIA, con premio por su trayectoria en defensa de la diversidad
    La Asociación Movimiento por la Igualdad en Nuevo León otorgará el Premio Anual “Coronel Amelio Robles” 2026 a la periodista Aracely Chantaka por su labor en favor de la memoria y visibilidad de la comunidad LGBT+. REDES SOCIALES

La periodista Aracely Chantaka será reconocida con el Premio Anual “Coronel Amelio Robles” 2026 por su trayectoria y cobertura histórica de los movimientos y luchas de la diversidad sexual en Nuevo León

En el marco del 25 aniversario de la Marcha de la Diversidad Monterrey, la periodista Aracely Garza Chantaka, colaboradora de VANGUARDIA, será reconocida con el Premio Anual “Coronel Amelio Robles” 2026, distinción otorgada por la Asociación Movimiento por la Igualdad en Nuevo León a personas que han contribuido de manera significativa a la memoria, visibilidad y defensa de los derechos de la comunidad LGBT+.

La organización anunció que el galardón de esta edición será entregado a la comunicadora regiomontana por su trayectoria periodística y su acompañamiento constante a las luchas de la diversidad sexual desde hace más de tres décadas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/aracely-chantaka-corresponsal-de-vanguardia-en-monterrey-recibe-reconocimiento-por-su-labor-informativa-NL19654977

A través de un pronunciamiento público, Movimiento por la Igualdad destacó que Aracely Garza documentó en los años noventa los esfuerzos del colectivo Abrazo de Joaquín Hurtado, en una época marcada por el estigma social y el silencio alrededor del VIH-Sida.

Asimismo, recordaron que la periodista estuvo presente en la primera Marcha del Orgullo realizada en Monterrey en 2001, cuando apenas un reducido grupo de personas salió a las calles para exigir respeto, igualdad y visibilidad.

Desde entonces, señalaron, su cobertura sobre la diversidad sexual y los movimientos sociales ha permanecido de manera ininterrumpida, convirtiéndose en parte importante de la memoria histórica de la comunidad LGBT+ en Nuevo León.

La asociación resaltó además la trayectoria profesional de Garza Chantaka como corresponsal de la Agencia EFE, Grupo Imagen y colaboradora de VANGUARDIA, además de su labor al frente de Mexpress NL, subrayando su trabajo periodístico enfocado en derechos humanos y temas sociales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/aracely-chantaka-corresponsal-de-vanguardia-obtiene-reconocimiento-en-nuevo-leon-IP19619230

La ceremonia de entrega del Premio Anual “Coronel Amelio Robles” 2026 se realizará el próximo sábado 20 de junio, como parte de las actividades conmemorativas de la Marcha de la Diversidad Monterrey.

El evento iniciará a las 15:00 horas y tendrá como punto de encuentro la estación del Metro General Anaya, donde activistas, colectivos y asistentes rendirán homenaje a la periodista por su aportación a la documentación y visibilización de las luchas de la comunidad LGBT+ en el norte del país.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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