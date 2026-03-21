Aracely Chantaka, corresponsal de Vanguardia en Monterrey, recibe reconocimiento por su labor informativa

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Coahuila
/ 21 marzo 2026
    Aracely Chantaka, corresponsal de Vanguardia en Monterrey, recibe reconocimiento por su labor informativa
    Aracely Garza Chantaka fue distinguida por su sólida trayectoria y su compromiso con la cobertura informativa de alto impacto en el noreste del país. CORTESÍA

La trayectoria de más de 35 años de Chantaka, corresponsal de VANGUARDIA, fue reconocida por su rigor informativo, cobertura de temas clave y su consolidación como una de las voces más sólidas del periodismo en el noreste de México

MONTERREY, NL.- En una ceremonia en la que se destacó la dedicación, disciplina y trabajo de mujeres periodistas de Nuevo León, la corresponsal en Monterrey de VANGUARDIA, Aracely Garza Chantaka, fue distinguida con un reconocimiento en la categoría de periodismo impreso.

La noche del viernes se celebró la entrega estatal del Reconocimiento a Mujeres Periodistas y Comunicadoras, en el marco del Día Internacional de las Mujeres, que se conmemora cada 8 de marzo.

Al momento de entregar el reconocimiento a la corresponsal de VANGUARDIA, se destacaron sus más de 35 años de carrera periodística.

$!La ceremonia reunió a destacadas periodistas y comunicadoras de Nuevo León para reconocer su trayectoria, compromiso y aportación al ejercicio de la libertad de expresión.
La ceremonia reunió a destacadas periodistas y comunicadoras de Nuevo León para reconocer su trayectoria, compromiso y aportación al ejercicio de la libertad de expresión. CORTESÍA

“A lo largo de estas décadas, su trabajo se ha enfocado en la cobertura rigurosa y profunda de temas esenciales para la región, incluyendo política, movimientos sociales y la compleja agenda de seguridad pública. Su permanencia en esta corresponsalía subraya su compromiso con la información de interés público y su capacidad para ofrecer perspectiva experta a los sucesos de Nuevo León. Actualmente alterna esta labor como corresponsal para Grupo Imagen y la Agencia EFE; esta diversificación de plataformas y medios para los que colabora reafirma su estatus como una fuente de información confiable y respetada en el panorama mediático del noreste de México, así como a nivel nacional e internacional”, pronunció la presentadora Cynthia Pardo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/aracely-chantaka-corresponsal-de-vanguardia-obtiene-reconocimiento-en-nuevo-leon-IP19619230

Por categoría, las otras mujeres homenajeadas por su labor en el ejercicio del periodismo y la defensa del papel protagónico de la mujer en la libertad de expresión son: Gabriela Pérez Javier (radio); Sandra González Cortés (televisión); María Rosa Sandoval y Adriana Rodríguez Reyna (creadoras de contenido); Teresa González (fotoperiodismo); Esperanza Armedáriz (docencia en periodismo).

También fueron reconocidas Laura Herrera (comunicación social); Manuela García (periodista empresaria); Yadith Valdez y Azucena Uresti (libertad de expresión y resiliencia).

$!Alma Mireya de la Rosa Flores recibió reconocimiento por su trayectoria, consolidándose como una de las comunicadoras destacadas en el ámbito periodístico regional.
Alma Mireya de la Rosa Flores recibió reconocimiento por su trayectoria, consolidándose como una de las comunicadoras destacadas en el ámbito periodístico regional. CORTESÍA

Angélica Valle, integrante del comité organizador, agradeció a Rosa Carmen Romero por su trabajo como precursora de la entrega de reconocimientos a periodistas en el marco del Día Internacional de las Mujeres.

“Cada una de ustedes, desde sus trincheras, ha realizado un trabajo destacado por el que hoy las reconocemos. Sabemos que hacer valer su voz las colocó en el centro de la crítica, que implicó intentos por silenciarlas o hacerlas renunciar a sus objetivos y, pese a todo, siguieron adelante”, expresó.

El evento es organizado por la Asociación de Periodistas de Nuevo León José Alvarado Santos, el Colegio de Comunicación y Periodismo de Nuevo León A.C., la Asociación Periodística Independiente A.C., la Red de Periodistas del Noreste y 6 Grados.

$!Diversas organizaciones del gremio periodístico encabezaron la entrega de reconocimientos, resaltando la disciplina, el rigor informativo y la perseverancia de las galardonadas.
Diversas organizaciones del gremio periodístico encabezaron la entrega de reconocimientos, resaltando la disciplina, el rigor informativo y la perseverancia de las galardonadas. CORTESÍA

Las otras galardonadas de la noche por trayectoria fueron: Aracely Garza Hernández, Juana María Nava Castillo, Alma Mireya de la Rosa Flores, Cecilia Rodríguez Arriaga, Eloisa Guajardo y Gabriela Arzamendi, además de Susana Valdez Levy, Mónica Agredano, Verónica Valencia, María de Jesús López, María Teresa Durán, Alma Delia Navarrete, Gwendolyn Aguillón, María Francisca Hernández y Sofía Sorely Peña.

https://vanguardia.com.mx/opinion/como-ser-una-ac-en-mexico-y-no-morir-en-el-intento-a-menos-que-seas-del-circulo-del-expresidente-BL19651213

A nombre de las mujeres que recibieron el reconocimiento, Sandra González compartió un mensaje:

“Hablo a nombre de todas las periodistas que recibieron su reconocimiento. Ninguna de nosotras llegó aquí por coincidencia o por imposición; llegamos por capacidad. Somos mujeres periodistas y comunicadoras formadas en el trabajo duro, en las guardias interminables, en la precisión de la inmediatez y la presión. Sobre todo, hemos hecho del oficio una disciplina”, afirmó.

Como invitado especial estuvo el escultor Cuauhtémoc Zamudio, quien entregó dos de sus obras y rosarios a Yadith Valdez y Azucena Uresti.

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