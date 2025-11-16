Reconstruyen Casa Rosa para niñas y adolescentes de Coahuila

El Gobierno de Coahuila entregó la reconstrucción y el nuevo equipamiento de la Casa Rosa, centro de asistencia administrado por el DIF Coahuila y destinado a la atención de niñas y adolescentes. La obra tuvo una inversión superior a 49 millones de pesos, provenientes del fondo del Impuesto Sobre Nómina (ISN).

Durante el evento, el gobernador Manolo Jiménez Salinas afirmó que la mejora de estos espacios forma parte de los proyectos prioritarios de la administración estatal. Destacó que tanto la Casa Rosa como la Casa Azul fueron consideradas al inicio del sexenio como centros que requerían una intervención integral.

“Todo lo que hacemos desde las distintas áreas del gobierno busca mejorar la calidad de vida de las y los coahuilenses”, señaló el mandatario al subrayar la importancia de la coordinación entre instituciones, sociedad civil y sector privado para fortalecer la atención a grupos vulnerables.

La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, destacó que la reconstrucción de la Casa Rosa significa “entregar prácticamente una casa nueva” y recordó que los programas dirigidos a niñas, niños y adolescentes bajo resguardo institucional son una prioridad del organismo.

En el acto también participaron autoridades municipales y estatales, así como representantes federales y del sector educativo. Entre ellos asistieron la diputada Luz Elena Morales Núñez; el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González; la presidenta del DIF Saltillo, Luly López Naranjo; y funcionarios del DIF estatal y de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.