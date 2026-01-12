Rector de la UAdeC da la bienvenida a nuevos alumnos en Odontología Unidad Sureste

Con el objetivo de dar la bienvenida de manera cercana a quienes comienzan su etapa universitaria este semestre, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, realizó una visita a la Facultad de Odontología Unidad Sureste, donde compartió con el alumnado información sobre los valores que distinguen a la institución y las oportunidades académicas y de desarrollo que ofrece.

El encuentro se llevó a cabo en el Auditorio del plantel, donde el Rector estuvo acompañado por la coordinadora de Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández Martínez; el presidente de la Academia de Directoras y Directores (ADDUS), César Arnulfo de León Alvarado; y la directora de la Facultad, Shaila Esquivel Álvarez, además de personal docente, administrativo y de apoyo.

Durante el acto, la directora Shaila Esquivel destacó la cercanía del Rector con los estudiantes de nuevo ingreso y reingreso, y agradeció el respaldo de la Administración Central en distintas actividades del plantel, lo cual, afirmó, refleja un liderazgo comprometido con la comunidad universitaria.

En su intervención, Octavio Pimentel felicitó a las y los alumnos por haber obtenido un lugar en una universidad que se enfoca en la formación profesional en áreas clave para el bienestar social.