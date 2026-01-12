Rector de la UAdeC da la bienvenida a nuevos alumnos en Odontología Unidad Sureste

Coahuila
/ 12 enero 2026
    Rector de la UAdeC da la bienvenida a nuevos alumnos en Odontología Unidad Sureste
    El objetivo fue acercarse directamente a quienes inician su trayectoria universitaria este semestre. FOTO: CORTESÍA

Octavio Pimentel felicitó a los estudiantes por ganar su lugar en una universidad enfocada al bienestar social

Con el objetivo de dar la bienvenida de manera cercana a quienes comienzan su etapa universitaria este semestre, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, realizó una visita a la Facultad de Odontología Unidad Sureste, donde compartió con el alumnado información sobre los valores que distinguen a la institución y las oportunidades académicas y de desarrollo que ofrece.

El encuentro se llevó a cabo en el Auditorio del plantel, donde el Rector estuvo acompañado por la coordinadora de Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández Martínez; el presidente de la Academia de Directoras y Directores (ADDUS), César Arnulfo de León Alvarado; y la directora de la Facultad, Shaila Esquivel Álvarez, además de personal docente, administrativo y de apoyo.

TE PUEDE INTERESAR: Psicólogos de la UAdeC llevan la teoría al consultorio con nuevo libro

Durante el acto, la directora Shaila Esquivel destacó la cercanía del Rector con los estudiantes de nuevo ingreso y reingreso, y agradeció el respaldo de la Administración Central en distintas actividades del plantel, lo cual, afirmó, refleja un liderazgo comprometido con la comunidad universitaria.

En su intervención, Octavio Pimentel felicitó a las y los alumnos por haber obtenido un lugar en una universidad que se enfoca en la formación profesional en áreas clave para el bienestar social.

$!El Rector compartió información sobre los valores institucionales y las oportunidades que ofrece la UAdeC.
El Rector compartió información sobre los valores institucionales y las oportunidades que ofrece la UAdeC. FOTO: CORTESÍA

Asimismo, señaló que quienes forman parte de la Autónoma de Coahuila integran “la manada”, una comunidad que se cuida, se protege, se acompaña y trabaja en equipo, guiada por valores como la Lealtad, Libertad, Lucha, Legado y Liderazgo, y donde nadie se queda atrás.

Finalmente, exhortó a las y los jóvenes a convertirse en agentes de cambio en su entorno para transformar al país y construir una mejor sociedad, invitándolos a ser propositivos, dejar de enfocarse en lo que falta y trabajar con lo que se tiene para contribuir a mejorar el mundo.

Temas


Educación

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Octavio Pimentel Martínez

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La Presidenta corrigiendo la plana a AMLO

La Presidenta corrigiendo la plana a AMLO
true

La despedida de Pedro Garfias
true

POLITICÓN: Monta Fiscalía de Nuevo León megaoperativo contra Director de VANGUARDIA, mientras es indulgente con criminales
El refugio temporal de Ramos Arizpe fue habilitado con calefacción, alimentos y bebidas calientes durante el fin de semana.

Reporta Ramos Arizpe saldo blanco tras entrada del Frente Frío 27
El gobernador Manolo Jiménez Salinas presentó en Palacio de Gobierno un paquete de programas sociales, educativos y económicos con una inversión estimada de hasta 5 mil millones de pesos.

Con inversión aproximada a los 5 mil mdp, Gobierno de Coahuila anuncia paquete de obras y apoyos

Muchos alojamientos digitales no cumplen con normas de Protección Civil ni salidas de emergencia, advierte empresario.

Falta de regulación en Airbnb representa riesgo para Saltillo rumbo al Mundial 2026

La regularidad del sueño se refiere al mantenimiento de la misma hora de acostarse y levantarse.

Tener una rutina de sueño puede mejorar tu salud
Trump y Petro al teléfono: así se evitó una crisis

Trump y Petro al teléfono: así se evitó una crisis