Rector de la UAdeC da la bienvenida a nuevos alumnos en Odontología Unidad Sureste
Octavio Pimentel felicitó a los estudiantes por ganar su lugar en una universidad enfocada al bienestar social
Con el objetivo de dar la bienvenida de manera cercana a quienes comienzan su etapa universitaria este semestre, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, realizó una visita a la Facultad de Odontología Unidad Sureste, donde compartió con el alumnado información sobre los valores que distinguen a la institución y las oportunidades académicas y de desarrollo que ofrece.
El encuentro se llevó a cabo en el Auditorio del plantel, donde el Rector estuvo acompañado por la coordinadora de Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández Martínez; el presidente de la Academia de Directoras y Directores (ADDUS), César Arnulfo de León Alvarado; y la directora de la Facultad, Shaila Esquivel Álvarez, además de personal docente, administrativo y de apoyo.
Durante el acto, la directora Shaila Esquivel destacó la cercanía del Rector con los estudiantes de nuevo ingreso y reingreso, y agradeció el respaldo de la Administración Central en distintas actividades del plantel, lo cual, afirmó, refleja un liderazgo comprometido con la comunidad universitaria.
En su intervención, Octavio Pimentel felicitó a las y los alumnos por haber obtenido un lugar en una universidad que se enfoca en la formación profesional en áreas clave para el bienestar social.
Asimismo, señaló que quienes forman parte de la Autónoma de Coahuila integran “la manada”, una comunidad que se cuida, se protege, se acompaña y trabaja en equipo, guiada por valores como la Lealtad, Libertad, Lucha, Legado y Liderazgo, y donde nadie se queda atrás.
Finalmente, exhortó a las y los jóvenes a convertirse en agentes de cambio en su entorno para transformar al país y construir una mejor sociedad, invitándolos a ser propositivos, dejar de enfocarse en lo que falta y trabajar con lo que se tiene para contribuir a mejorar el mundo.