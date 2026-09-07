Recuerda, del 17 al 19 de septiembre, Coahuila activará descuentos en control vehicular

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    Recuerda, del 17 al 19 de septiembre, Coahuila activará descuentos en control vehicular
    José María Morales Padilla, administrador fiscal de Coahuila, anunció descuentos del 50 por ciento en trámites de control vehicular. REDES SOCIALES

Coahuila aplicará un 50 por ciento de descuento en placas, refrendos, laminados y cambios de propietario durante la venta nocturna del 17 al 19 de septiembre

El administrador fiscal de Coahuila, José María Morales Padilla, anunció que la dependencia ofrecerá un 50 por ciento de descuento en diversos trámites de derechos de control vehicular durante los días 17, 18 y 19 de septiembre.

La medida abarcará rubros como placas, refrendos del presente año y de ejercicios anteriores, laminados y cambios de propietario para todos los contribuyentes del estado.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/con-venta-nocturna-coahuila-pone-al-50-adeudos-en-control-vehicular-IL23287249

“La venta nocturna que, a través de la Administración Fiscal, vamos a tener este día 17, 18 y 19 de septiembre, es decir, la próxima semana, jueves, viernes y sábado, vamos a tener descuentos muy importantes en todo lo que son derechos de control vehicular; es decir, en placas de vehículos, todo lo relacionado con placas, ya sea el refrendo de este año, refrendos desde años anteriores, vaya, laminados, cambios de propietario; es decir, todos los referentes al tema de placas y derechos de control vehicular tendrán un 50 por ciento de descuento este 17, 18 y 19 de septiembre”, detalló el funcionario.

Respecto al proceso de regularización de vehículos extranjeros, Morales Padilla aclaró que el decreto oficial ya concluyó y que actualmente se trabaja en el seguimiento coordinado con el Registro Público Vehicular (Repuve).

El titular de la Administración Fiscal señaló que los propietarios de unidades ya nacionalizadas, incluso si cuentan con placas de otras entidades, pueden realizar su trámite en Coahuila y aprovechar el incentivo.

“Se pueden plaquear en Coahuila, se pueden venir acá y pueden tener 50 por ciento de descuento”, puntualizó sobre los automóviles importados que buscan darse de alta en el padrón estatal.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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