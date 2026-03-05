Reforestan Campus Arteaga de la UAdeC, en jornada ambiental por aniversario universitario (video)

ARTEAGA, COAH.- Con la participación de autoridades municipales, universitarias y estudiantes, este jueves se realizó la jornada de reforestación “Universidad Verde” en el Campus Arteaga de la Universidad Autónoma de Coahuila, actividad que forma parte de las celebraciones por el 69 aniversario de la institución y de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. La iniciativa se desarrolló en las instalaciones de la Facultad de Ingeniería y de la Facultad de Artes Plásticas, donde cerca de 100 estudiantes participaron en la plantación de árboles con el objetivo de fomentar la conciencia ambiental y promover la responsabilidad social entre la comunidad universitaria.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Presenta AIDH balance anual de avances académicos, investigación y vinculación Durante el evento se recibieron 40 árboles donados para fortalecer las áreas verdes del campus, de los cuales varios ejemplares fueron plantados en ambas facultades como parte de una estrategia de recuperación y cuidado del entorno natural. CONCIENCIA ECOLÓGICA Y PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL En su mensaje, la alcaldesa de Arteaga, Ana Karen Sánchez, destacó la importancia de impulsar acciones orientadas a la protección del medio ambiente, especialmente en un municipio cuya identidad y desarrollo están estrechamente vinculados con la riqueza de sus recursos naturales.

Tu navegador no soporta el vÃ­deo de HTML5

“La protección del medio ambiente no es solo una responsabilidad institucional, es un compromiso de toda la sociedad. En Arteaga entendemos que el cuidado de nuestros bosques y cañones es fundamental para el presente y el futuro de nuestras comunidades”, expresó. La edil señaló que una parte significativa del desarrollo económico del municipio se sustenta en la actividad turística asociada a los paisajes naturales de la región, por lo que preservar estos ecosistemas resulta esencial para mantener la calidad de vida de la población.

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL POR LA SUSTENTABILIDAD En la jornada también participaron la coordinadora general de Sustentabilidad de la Universidad Autónoma de Coahuila, Verónica Lizzeth Villarreal Sánchez; el director de Ecología del Ayuntamiento de Arteaga, Luis Fernando Flores García; la directora de la Facultad de Artes Plásticas “Prof. Rubén Herrera”, Raquel Torres Gutiérrez; y el director de la Facultad de Ingeniería, Juan Carlos Ortiz Cuéllar. Las autoridades coincidieron en que este tipo de actividades permiten fortalecer la cultura ambiental entre las nuevas generaciones y consolidar la colaboración entre la universidad y el gobierno municipal para impulsar proyectos enfocados en la sustentabilidad y la protección del entorno natural.

Publicidad

Temas

Reforestación estudiantes

Organizaciones

UAdeC

