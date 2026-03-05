Saltillo: Presenta AIDH balance anual de avances académicos, investigación y vinculación

Saltillo
/ 5 marzo 2026
    Irene Spigno presentó el Informe de Actividades 2025 de la Academia Interamericana de Derechos Humanos ante autoridades universitarias y comunidad académica. CORTESÍA

Informe 2025 expone crecimiento en programas educativos, publicaciones especializadas y colaboración institucional orientada a la defensa de la dignidad humana

ARTEAGA, COAH.- La directora general de la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila, Irene Spigno, presentó su Informe de Actividades 2025, en el que expuso los principales resultados alcanzados en materia de investigación, formación académica, producción editorial y cooperación institucional.

La presentación se realizó en el auditorio del edificio “Derechos Humanos Siglo XXI”, donde, en representación del rector Octavio Pimentel Martínez, asistió la titular del Tribunal Universitario, Nadia Salas Carrillo, acompañada por el secretario académico de la institución, José Antonio Estrada Marún, así como representantes de organismos públicos y privados, invitados especiales y comunidad universitaria.

Durante su intervención, Spigno destacó que la labor científica desarrollada por este centro de investigación se consolidó como uno de los pilares fundamentales para promover el debate académico y contribuir a la transformación social desde el ámbito jurídico.

INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES FORTALECER PROYECCIÓN INTERNACIONAL

La directora subrayó el trabajo realizado por los cuatro centros temáticos de la institución, dedicados a estudios constitucionales comparados, derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como educación especializada en esta materia.

$!Nadia Salas Carrillo, titular del Tribunal Universitario.
Nadia Salas Carrillo, titular del Tribunal Universitario. CORTESÍA

También resaltó el fortalecimiento de la producción editorial en colaboración con la casa editora Tirant lo Blanch, mediante la publicación de obras especializadas en temas de derechos humanos y derecho electoral.

Asimismo, informó que la Revista Internacional y Comparada de Derechos Humanos amplió su alcance académico al integrarse al sistema Open Journal System, plataforma que facilita su difusión y consulta a nivel global.

CRECIMIENTO EDUCATIVO Y ACOMPAÑAMIENTO A VÍCTIMAS

En el ámbito académico, Irene Spigno destacó el crecimiento de los programas formativos de la institución, entre ellos la Licenciatura en Derecho con Perspectiva en Derechos Humanos y diversos posgrados que continúan formando especialistas en esta área.

$!El reporte destacó avances en investigación, programas educativos, publicaciones especializadas y acompañamiento a víctimas.
El reporte destacó avances en investigación, programas educativos, publicaciones especializadas y acompañamiento a víctimas. CORTESÍA

De igual forma, resaltó el trabajo de la Clínica Internacional de Derechos Humanos, que brinda acompañamiento a víctimas y comunidades, además de las actividades culturales, deportivas y académicas desarrolladas durante la conmemoración del décimo aniversario de la institución.

La directora adelantó que para 2026 se prevé fortalecer la infraestructura académica y deportiva, así como la creación de nuevos espacios tecnológicos que impulsen la enseñanza híbrida y amplíen la colaboración con instituciones públicas en materia de formación especializada, armonización legislativa y atención a víctimas.

En su mensaje, Nadia Salas Carrillo destacó que los resultados presentados reflejan el compromiso institucional con la defensa de la dignidad humana y la consolidación de espacios universitarios dedicados al estudio y promoción de estas garantías.

Agregó que el trabajo desarrollado por este centro posiciona a la Universidad Autónoma de Coahuila como referente en la formación especializada y en la generación de conocimiento en la materia, además de fortalecer redes de investigación y cooperación académica.

