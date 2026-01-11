Reforma electoral sigue sin documento base, señala presidenta del Congreso de Coahuila

Coahuila
/ 11 enero 2026
    Reforma electoral sigue sin documento base, señala presidenta del Congreso de Coahuila
    Legisladora sugiere analizar la reforma con cautela para no afectar la democracia. FOTO: CORTESÍA

La propuesta continúa en fase de discusión, sin una iniciativa formal presentada ante el Congreso, señala

En el marco del debate nacional sobre la reforma electoral, la presidenta del Congreso del Estado de Coahuila, Luz Elena Morales, señaló que hasta el momento no existe un documento base que permita analizarla de manera formal en el ámbito legislativo.

La discusión sobre esta reforma ha sido abordada desde el año pasado mediante foros y posicionamientos públicos; sin embargo, la iniciativa aún no ha sido presentada oficialmente ante el Congreso, y persisten diferencias sobre temas como la representación proporcional y la estructura del sistema electoral.

“El año pasado nos habían convocado a unos foros, participamos en esos foros, no sigue sin haber un documento base de estudio de la reforma electoral”, afirmó la legisladora al ser cuestionada sobre el estado actual del proceso.

Indicó que el momento en el que se ha retomado la discusión coincide con declaraciones recientes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que han generado reacciones políticas en México. “Llaman la atención que después de las declaraciones del presidente Trump, el presidente de la Cámara de Diputados también hizo declaraciones que tendrán que afinar”, comentó.

Consideró que cualquier modificación al sistema electoral debe analizarse con cautela para evitar retrocesos en la vida democrática del país. “Ojalá la vida democrática del país se fortalezca y no se debilite”, dijo.

Finalmente, comentó sobre la figura de la representación proporcional dentro del sistema político: “Es parte de la vida democrática el tema de los plurinominales, las voces que tienen todas las personas, todas las minorías deben ser escuchadas”, concluyó.

Temas


Leyes
Reforma Electoral

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


CONGRESO DE COAHUILA

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

