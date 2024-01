Reforma laboral ‘quebraría’ a las pequeñas empresas, asevera empresario coahuilense

Reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales provocará que quiebren las pequeñas empresas porque se les restaría el 16.66 por ciento de la productividad. México no está preparado para ese cambio, los negocios requieren asesoría y créditos baratos para fortalecer los procesos productivos, de lo contrario, “van a tronar a la gallina de los huevos de oro”, advirtió el empresario Héctor Horacio Dávila Rodríguez.

Refirió que con la pandemia hubo una mortandad tremenda de micros y medianas empresas, al perderse casi un millón de unidades de negocios y ahora quieren reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas, con el objetivo de que trabajadores y empleadores tengan mayor tiempo para estar con la familia.

TE PUEDE INTERESAR: Con telemedicina atenderán problemas de salud mental y adicciones

“Es una falacia, no es de cantidad, es de calidad el tiempo que pasas con tu familia. Si le dedicas una hora en la mañana o en la tarde es de calidad. A las empresas les va a pegar bastante; si a la empresa grande le va a dar un resfriado a las chiquitas les va a dar pulmonía”.

“¿Qué significa esto? Imagínate que tienes una máquina que produce mil piezas diarias, no le puedes cambiar el ciclo a la pieza, no puedes cambiar su variación, entonces le están quitando un día de producción que viene siendo el 16.66 por ciento de producción. ¿Qué es lo que vas a hacer? La primera es contratar más gente, pues no hay; segundo, a la misma gente le vas a dar tiempo extra y va a pasar lo mismo, van a venir a trabajar”.

Otra posibilidad es “cargar” ese 16.66 por ciento a los cinco días laborales, es decir, van a tener que sacar 3.33 por ciento más de lo que hacían a diario. “Los vas a traer a chicote para recuperar, cuando no existan máquinas de por medio”.

La afectación más grande impactará en las microempresas que cuentan con unos cuantos trabajadores y al no laborar en sábado no terminarán o entregarán trabajos a tiempo, además de que una gran cantidad solo cuentan con una máquina para sacar la producción semanal.

“El negocio pequeño va a sufrir bastante como dije, le va a dar pulmonía y va a haber otra mortandad de empresas chicas y medianas porque le estás cargando y ahora les van a quitar el 16.66 por ciento de producción a la semana, aparte van a hacer el cargo de 6 días más de vacaciones y todavía quieren más utilidades ¿Quién va a querer ser empresario?”.

TE PUEDE INTERESAR: Museos y callejuelas, lo mejor que el Centro Histórico de Saltillo ofrece a sus visitantes

Abrir una empresa cuesta demasiado, por eso los jóvenes no quieren emprender negocios, indicó, al señalar que la iniciativa de reforma laboral la presentó Morena, pero quienes forman parte de ese partido nunca han pagado Seguro Social o Infonavit, y la propuesta está hecha al vapor, sin medir las consecuencias negativas en la misma generación de empleos.

México, explicó, no está preparado para reducir la jornada laboral como lo han hecho en países como Alemania, Corea del Sur y Japón, porque allá tienen índices de productividad muy diferentes y aquí se aumentan los sueldos “a guamazos”, no con base en la productividad alcanzada, sino porque al presidente se le antoja y tiene un fondo electorero.

“Van a tronar a la gallina de los huevos de oro ¿De qué empresas van a vivir? En el gobierno trabajan de lunes a viernes, ¿qué tan productivos son? Es un problema grave que se viene el que autoricen la rebaja de la jornada laboral. No estoy en contra de que descanse la gente, es que no estamos preparados”, refirió.

Para avanzar en ello, se requiere un plazo de 5, 8 o 10 años, pero se necesita brindar asesoría y créditos baratos a las empresas para que se fortalezcan en sus procesos productivos, expresó.