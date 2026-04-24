Reforzarán abasto de agua en Arteaga con la perforación de más pozos

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Coahuila
/ 24 abril 2026
    Reforzarán abasto de agua en Arteaga con la perforación de más pozos
    En días recientes se entregó obra de interconexión de agua en Huachichil como parte de las acciones para reforzar el abasto en comunidades. CORTESÍA

Anuncian nuevos pozos en comunidades; continúa Ayuntamiento con la suspensión de predios

ARTEAGA, COAH.— El Gobierno Municipal de Arteaga anunció una serie de acciones en materia de infraestructura hídrica para mejorar el abasto de agua en comunidades rurales.

La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores informó que se contempla una inversión para la creación de pozos en distintos puntos del municipio, con el objetivo de fortalecer el suministro en zonas que enfrentan dificultades.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/arteaga-impulsara-educacion-media-superior-para-mujeres-NE20241804

“Se está invirtiendo el recurso de los impuestos de los ciudadanos en proyectos que beneficien a la población en general”, señaló.

Estas acciones se desarrollan en coordinación con el Gobierno del Estado como parte de una estrategia para atender necesidades básicas en las comunidades.

En paralelo, el municipio informó la suspensión de actividades en ciertos predios tras detectarse el retiro de material vegetal sin autorización, medida aplicada por el Departamento de Desarrollo Urbano.

Las autoridades indicaron que se mantendrán las revisiones para evitar prácticas irregulares que afecten el entorno y el ordenamiento territorial.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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