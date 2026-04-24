Reforzarán abasto de agua en Arteaga con la perforación de más pozos

La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores informó que se contempla una inversión para la creación de pozos en distintos puntos del municipio, con el objetivo de fortalecer el suministro en zonas que enfrentan dificultades.

ARTEAGA, COAH.— El Gobierno Municipal de Arteaga anunció una serie de acciones en materia de infraestructura hídrica para mejorar el abasto de agua en comunidades rurales.

“Se está invirtiendo el recurso de los impuestos de los ciudadanos en proyectos que beneficien a la población en general”, señaló.

Estas acciones se desarrollan en coordinación con el Gobierno del Estado como parte de una estrategia para atender necesidades básicas en las comunidades.

En paralelo, el municipio informó la suspensión de actividades en ciertos predios tras detectarse el retiro de material vegetal sin autorización, medida aplicada por el Departamento de Desarrollo Urbano.

Las autoridades indicaron que se mantendrán las revisiones para evitar prácticas irregulares que afecten el entorno y el ordenamiento territorial.