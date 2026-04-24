Arteaga impulsará educación media-superior para mujeres

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Coahuila
/ 24 abril 2026
    Arteaga impulsará educación media-superior para mujeres
    Programa de preparatoria abierta busca impulsar la formación y autonomía económica de mujeres en Arteaga. FREEPIK

Arranca programa con beca completa; también anuncian eventos en ejidos y cabecera municipal

ARTEAGA, COAH.— El Gobierno Municipal de Arteaga anunció el arranque de un programa de preparatoria abierta dirigido exclusivamente a mujeres, con el objetivo de fortalecer su independencia económica y desarrollo profesional.

La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores informó que el proyecto iniciará la próxima semana en coordinación con la UAdeC y el programa Inspira. Hasta ahora se cuenta con más de 30 inscritas, quienes recibirán beca completa. Las clases se impartirán en el centro social municipal.

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“El objetivo es que logren su profesionalización, independencia financiera y puedan ejercer la profesión que deseen”, señaló.

De forma paralela, la administración municipal prepara una agenda de actividades sociales y culturales para las próximas semanas. En coordinación con el Gobierno del Estado, se busca posicionar a Arteaga como un punto de atracción vinculado a la sede de la UAdeC.

Como parte de estas acciones, se tienen programados 31 eventos por el Día del Niño y otros 31 por el Día de las Madres, con el propósito de cubrir los 26 ejidos y la cabecera municipal.

“El objetivo es llegar a cada una de las comunidades”, indicó la alcaldesa. Precisó que las actividades incluirán espectáculos infantiles, rifas de juguetes, shows de imitadores y premios para las madres.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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