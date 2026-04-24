Arteaga impulsará educación media-superior para mujeres

La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores informó que el proyecto iniciará la próxima semana en coordinación con la UAdeC y el programa Inspira. Hasta ahora se cuenta con más de 30 inscritas, quienes recibirán beca completa. Las clases se impartirán en el centro social municipal.

ARTEAGA, COAH.— El Gobierno Municipal de Arteaga anunció el arranque de un programa de preparatoria abierta dirigido exclusivamente a mujeres, con el objetivo de fortalecer su independencia económica y desarrollo profesional.

“El objetivo es que logren su profesionalización, independencia financiera y puedan ejercer la profesión que deseen”, señaló.

De forma paralela, la administración municipal prepara una agenda de actividades sociales y culturales para las próximas semanas. En coordinación con el Gobierno del Estado, se busca posicionar a Arteaga como un punto de atracción vinculado a la sede de la UAdeC.

Como parte de estas acciones, se tienen programados 31 eventos por el Día del Niño y otros 31 por el Día de las Madres, con el propósito de cubrir los 26 ejidos y la cabecera municipal.

“El objetivo es llegar a cada una de las comunidades”, indicó la alcaldesa. Precisó que las actividades incluirán espectáculos infantiles, rifas de juguetes, shows de imitadores y premios para las madres.